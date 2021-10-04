3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu

DHA

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasındaki caretta carettalar, deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde bu yıl 124 yuvada belirlendi.

DHA'nın haberine göre yuvalama sezonunun sona erdiği Çıralı'da, bu sezon 124 yuvada 9 bine yakın yumurta tespit edildi, bunlardan çıkan 3 bin 24 canlı caretta caretta denizle buluşmayı başardı.

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "2021 sezonu deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmalarını bugün tamamlamış bulunmaktayız. En son yuvamızı, hep beraber açtık. 20 canlı deniz kaplumbağası yavrusu denize giderken, 23 erken embriyo, 9 geç embriyo, 2 dölsüz yumurta bulunmaktaydı. 2021 yılında sahilimizde 124 yuvamız oluştu. Bu yuvalardan 9 bin civarında yumurta çıktı. Bunların 3 bin 24 tanesi denize canlı olarak gitti. Bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne, Kemer Belediyesi'ne, bize destek veren kurum ve kuruluşlara, jandarmamıza, güvenlik kuvvetlerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah 2022 sezonunda tekrar görüşmek dileğiyle" dedi.