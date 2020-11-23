3 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

İHA

Gaziantep'de evinin banyosunda asılı bulunan 3 çocuk annesi Gülten Yiğit'in (38) şüpheli bulunan ölümü araştırılıyor.

Gaziantep’te yaşayan Gülten Yiğit (38) evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halede eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı muayene sonucu Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Yiğit’in cebinde 2 bin 600 lira bulundu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Yiğit’in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Kırsal Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında defnedildi. Gülten Yiğit'in kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ortaya çıkması bekleniyor.