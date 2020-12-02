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Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Tonya ilçesi Sayraç mahallesinde meydana gelen olayda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Salih Karadeniz, kiraladığı iş makinesiyle arazisinde temizlik yaptırmak istedi.

DEVRİLEN AĞAÇ ÜZERİNE DÜŞTÜ

D.A. adlı kişinin kullandığı iş makinesinin arazide çalıştığı sırada bir ağaca çarptı. Devrilen ağaç Salih Karadeniz’in üzerine düştü. İş makinesi operatörü durumu fark etti ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından Sayraç köyüne ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, devrilen ağacın altında kalan Salih Karadeniz’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih Karadeniz’in cesedi otopsisi için Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’na gönderildi. İş makinesi operatörü D.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.