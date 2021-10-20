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Haberler Dünya SOSYAL MEDYANIN ZARARLARI! Son dakika: 3 genç kızdan 1'i Instagram yüzünden kendini beğenmiyor
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3 genç kızdan 1'i Instagram yüzünden kendini beğenmiyor

Facebook'un eski çalışan France Haugen'in gizli Facebook bilgilerini basına sızdırmasıyla endişe veren bilgiler ortaya çıktı. Facebook'un kurum içi raporlarına göre, ergenlik çağındaki kızların yüzde 32'si Instagram yüzünden bedenlerini konusunda kendilerini kötü hissederken, her 3 kızdan 1'inin kendisini beğenmediği belirtildi

SOSYAL MEDYANIN ZARARLARI! Son dakika: 3 genç kızdan 1'i Instagram yüzünden kendini beğenmiyor
3 genç kızdan 1'i Instagram yüzünden kendini beğenmiyor
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AA / HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde eski bir Facebook çalışanı Frances Haugen'in gizli Facebook bilgilerini basına sızdırmasıyla ürkütücü bazı gerçekler de ortaya çıktı.

Facebook'un kurum içi raporlarına ulaşan Wall Street Journal gazetesi, sosyal medya şirketinin sahibi olduğu Instagram uygulamasının, başta ergenlik çağındaki kızlar olmak üzere, gençler üzerindeki zararlarının, bu raporlara birden fazla kez yansıdığını ortaya koydu.

Buna göre, söz konusu raporlardan birinde, intiharı düşünen gençler arasında İngiliz kullanıcıların yüzde 13'ünün, Amerikalı kullanıcıların ise yüzde 6'sının, sorunu Instagram'a bağladığı bilgisi yer aldı.

HER ÜÇ KIZDAN BİRİ...

Ayrıca raporda, ergenlik çağındaki kızların yüzde 32'sinin, bedenleri konusunda kendilerini kötü hissettiklerinde Instagram'ın durumu daha kötü hale getirdiğini düşündükleri, ergenlik çağındaki erkeklerinse yüzde 14'ünün Instagram nedeniyle kendini kötü hissettiği belirtildi.

2019'da paylaşılan bir belgede, "Her üç ergen kızdan birinin vücut algısı sorunlarını kötüleştiriyoruz", "Gençler kaygı ve depresyon oranlarındaki artışla ilgili Instagram'ı suçluyor" ifadeleri yer aldı.

ABD KONGRESİ TEPKİLİ

Tüm bu verilere rağmen, Facebook'un 13 yaş ve altı çocuklar için bir Instagram aplikasyonu geliştirdiği açıklandı. Wall Street Journal gazetesinin haberi, ABD'de kongre üyelerinin tepkisine neden oldu.

Massachusetts Temsilcisi demokrat Lori Trahan, Facebook'u eleştirirken, şirketi, derhal çocuklar için uygulama geliştirme planlarından vazgeçmeye ve mevcut kullanıcısı olan gençleri zararlı etkilerden korumak için çalışmaya davet etti.

Washington temsilcisi Cumhuriyetçi Cathy McMorris Rodgers ise yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nin, yaptığı çağrılara rağmen, çocukların akıl sağlığı üzerine raporları halka açıklamayı reddetmiş olduğunu hatırlattı.

Facebook ise araştırmaların mülkiyet haklarını ve katılımcıların özel bilgilerini korumak için araştırmaları paylaşamadıklarını, ancak şirketin, araştırmaları konusunda daha şeffaf olmak için çalışmalar yaptığını duyurdu.

INSTAGRAM KULLANICILARININ YÜZDE 40'I 22 YAŞ ALTINDA

Instagram kullanıcıların yüzde 40'ını, 22 yaş ve altı gençler oluşturuyor.

ABD'de her gün Facebook uygulamasını kullanan 5 milyon gence karşılık Instagram'ı 22 milyon gencin kullandığı kaydediliyor.

Gençlerin, Instagram'da, Facebook'tan yüzde 50 daha fazla zaman geçirdiği belirtiliyor.

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