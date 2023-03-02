3 gün arayla 3 cinayetin sebebi ortaya çıktı

İHA

Bursa'da, eczacı kalfası Serdar Ergün'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün'e ait mavi renkli otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.

BURSA POLİSİ İSTANBUL POLİSİ İLE İRTİBATA GEÇTİ Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, 28 Şubat Salı günü Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu.

BAGAJDAN CANSIZ BEDEN ÇIKTI Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün'ün cansız bedenini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu.