3 gün önce kayboldu! Cansız bedeni bulundu! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya Manavgat'da, dün akşam Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde, D-400 kara yolu kenarında insanı şoke eden bir olay meydana geldi. VATANDAŞ İHBARDA BULUNDU DHA'da yer alan habere göre lambası yanan motosikleti fark edenler, yanında yatan kişiyi de görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan, Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK Asilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU Hakan Asilkan'ın acı haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Jandarma ekipleri de kaza ihtimaline karşı sık sık uyarıda bulundu.