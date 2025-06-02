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        Haberler Bilgi Gündem 3 Haziran dünya ne günü? 3 Haziran'da ne oldu, neden önemli? İşte tarih sayfalarında 3 Haziran!

        3 Haziran ne günü? 3 Haziran'da ne oldu? İşte tarih sayfalarında 3 Haziran!

        Tarih boyunca yaşanan önemli olaylar, belirli günlere farklı bir anlam kazandırıyor. Her yıl dönümünde hatırlanan bu olaylar, geçmişe ışık tutarken bugünü daha anlamlı kılıyor. 3 Haziran da hem Türkiye'de hem dünyada dikkat çeken gelişmelere sahne olmuş bir tarih. Peki, 3 Haziran'da tarihe geçen ne gibi olaylar yaşandı? İşte tarih sayfalarında 3 Haziran...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 22:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 22:56
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        Günlerin takvimdeki yeri sabit olsa da her biri farklı bir hikâyeyi barındırıyor. 3 Haziran tarihi, yıllar boyunca hafızalarda yer eden olaylarla anılıyor. Yalnızca resmi tatiller değil, toplumsal hafızada yer etmiş günler de büyük ilgi görüyor. Peki, 3 Haziran’ın taşıdığı anlam nedir ve bu günde neler yaşandı? İşte merak edilenler...

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        3 HAZİRAN NE GÜNÜ?

        1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.

        1839 - Çin'in "Humen" limanında İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kg afyon Çinli yetkililerce imha edilince, Birleşik Krallık bunu bir savaş nedeni saydı (casus belli) ve böylelikle "Birinci Afyon Savaşı" başlamış oldu.

        1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.

        1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.

        1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.

        1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi), Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

        1939 - Dr. Fikri Tüzer CHP Genel Sekreterliğine seçildi; Müstakil Grup üye seçimi yapıldı.

        1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.

        1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.

        1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.

        1957 - Türkiye Güreş Millî Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.

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        1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

        1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.

        1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

        1974 - Yitzhak Rabin, İsrail'in yeni Başbakanı oldu.

        1976 - "Avrupa Komünizmi" deyimi, ilk kez İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer tarafından kullanıldı.

        1983 - Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.

        1989 - Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.

        1996 - Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmî açılışı İstanbul'da yapıldı.

        2006 - Karadağ kuruldu.

        2017 - İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark bölgesinde, bir terör saldırısı düzenlendi.

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