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        Haberler Gündem Güncel 3 ilde eğitime kar engeli (26 Kasım Salı günü okulların tatil edildiği iller hangileri?) | Son dakika haberleri

        3 ilde eğitime kar engeli (26 Kasım Salı günü okulların tatil edildiği iller hangileri?)

        Bayburt ve Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda, Adana'nın da Tufanbeyli ilçesinde yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:18
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        3 ilde eğitime kar engeli
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        Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olurken bazı illerde yarın da eğitim ve öğretime ara verildi.

        BAYBURT

        Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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        Kar nedeniyle kentte bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.

        SİVAS

        Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

        Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

        ADANA

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

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        #adana
        #bayburt
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