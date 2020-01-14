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3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili dava sonuçlandı

İstanbul Hasdal’da üç yolcunun ölümü 16 yolcunun yaralanmasına neden olan otobüs kazasıyla ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme, tutuklu yargılanan otobüs şoför Caner Taybakan 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hasdal
Serdar Kulaksız

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Kağıthane geçtiğimiz yıl meydana gelen otobüs kazasında 3 yolcu hayatını kaybetmiş. 16 yolcu ise yaralanmıştı. Kazayla ilgili 1 yıldır süren yargılamada mahkeme kararını açıkladı. Otobüs şoförü Caner Taybakan, Bilinçli Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Caner Taybakan getirildi. Davaya ölenlerin yakınları ile yaralananlar katıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaza anında otobüste olan Ebru D., ”14 numaralı koltukta oturuyordum. Babaeski ilçesinden otobüse bindim. Kaza anına kadar araçtaydım. Aynı şoför aracı kullanıyordu. Değişim olmadı. Araç hızlıydı. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

KEŞKE KAZADA BENDE ÖLSEYDİM

Sanık Caner Taybakan son söz olarak olaydan dolayı pişman ve üzgün olduğunu belirterek “Kazayı isteyerek yapmadım. Bende bu olayda mağdur oldum. Keşke kazada bende ölseydim” dedi.

MAHKEME BİLİNÇLİ TAKSİR DEDİ

Mahkeme heyeti, sanık Caner Taybakan’ı bilinçli taksirle , 3 kişinin ölümü 16 kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

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