Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig'de günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        3. Lig'de günün sonuçları!

        Futbolda Nesine 3. Lig'in 25. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Lig'de günün sonuçları!
        ABONE OL

        Futbolda Nesine 3. Lig'in 25. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

        Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

        1. GRUP

        HG Hospital Kahramanmaraşspor-Artvin Hopaspor: 0-1

        Anadolu Üniversitesi-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0

        Muşspor-Karşıyaka: 1-1

        Ergene Velimeşespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

        Bursaspor-Kırşehir Futbol SK: 4-0

        Belediye Kütahyaspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-2

        Tokat Belediye Plevnespor-Kuşadasıspor: 3-0

        Silifke Belediyespor-23 Elazığ FK: 1-0

        2. GRUP

        Adıyaman FK-Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-3 (Hükmen)

        Nevşehir Belediyespor-Tire 2021 FK: 0-2

        Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Etimesgut SK: 4-0

        Uşakspor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 2-1

        REKLAM

        Fatsa Belediyespor-Silivrispor: 1-1

        Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

        T. Metal 1963 Spor-Muğlaspor: 0-4

        İnegöl Kafkasspor-Yurt Et Amasyaspor: 2-1

        3. GRUP

        Küçükçekmece Sinopspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-2

        Pazarspor-52 Orduspor: 2-1

        Viranşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 2-0

        Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor: 0-0

        10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-0

        Çankayaspor-Alanya 1221: 1-1

        Aliağa Futbol AŞ-Çorluspor 1947: 1-0

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurduspor: 2-0

        4. GRUP

        İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 SK: 2-3

        Niğde Belediyesispor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 4-2

        Orduspor 1967-Kırıkkale FK: 1-2

        Mardin 1969-Zonguldakspor: 2-0

        Denizlispor-Sebat Gençlikspor: 1-2

        Polatlı 1926-Solwie Enerji Erciyes 38: 3-1

        Bursa Nilüfer Futbol SK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

        7 Eylül Turgutlu 1984-Edirnespor: 0-2

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!