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        3. Lig'de günün sonuçları!

        Futbolda Nesine 3. Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:18
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        3. Lig'de günün sonuçları!
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        Futbolda Nesine 3. Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

        Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

        1. GRUP

        Tokat Belediye Plevnespor-Ergene Velimeşespor: 3-0

        Düzce Cam Düzcespor-Muşspor: 0-3

        Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 4-2

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-2

        Artvin Hopaspor-Silifke Belediyespor: 1-0

        23 Elazığ FK-Belediye Kütahyaspor: 1-2

        Kemerkent Bulvarspor-Bursaspor: 0-4

        Kuşadasıspor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

        2. GRUP

        Balıkesirspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-1

        Etimesgutspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1

        Tire 2021 FK-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)

        Smart Holding AŞ Çayelispor-İnegöl Kafkasspor: 1-1

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        Yurt Et Amasyaspor-T. Metal 1963 Spor: 2-3

        Muğlaspor-Fatsa Belediyespor: 2-0

        Silivrispor-Uşakspor: 1-1

        Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 2-0

        3. GRUP

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

        1923 Mustafakemalpaşaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 0-0

        Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-3

        Bayburt Özel İdarespor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

        Osmaniyespor-Pazarspor: 3-2

        52 Orduspor-Aliağa Futbol AŞ: 1-2

        Çorluspor 1947-Çankayaspor: 7-3

        Karabük İdmanyurduspor-Alanya 1221: 1-2

        4. GRUP

        7 Eylül Turgutlu 1984-Denizlispor: 1-1

        Sebat Gençlikspor-Mardin 1969: 1-2

        Zonguldakspor-Orduspor 1967: 2-0

        Kırıkkale FK-Niğde Belediyesispor: 1-0

        Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-İzmir Çoruhlu FK: 4-2

        Kolibri Ağrı 1970 SK-Bursa Nilüferspor: 0-0

        Büyükçekmece Tepecikspor-Polatlı 1926: 0-0

        Edirnespor-Solwie Enerji Erciyes 38: 4-3

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