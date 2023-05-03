1944 yılından beri her 3 Mayıs'ta kutlanan Türkçülük Günü, bugün de bir kez daha birçok etkinlikle kutlanıyor. Söz konusu günü gerek sosyal medyadan gerek sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar için en güzel 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarını derledik!