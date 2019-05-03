3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü ne zaman ortaya çıktı? Bugün Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Siz de sevdiklerinize 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları göndermek istiyorsanız, işte mesaj ve sözler...

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gün.

Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir.

Türk'ün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.