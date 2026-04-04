Reyting sonuçları açıklandı! 3 Nisan ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede?
Dün akşam televizyon ekranlarında farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Çirkin dizisi izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında yabancı sinema filmlerinden Gölge Avı yayınlanırken, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz , NOW TV'de Doktor: Başka Hayatta yeni bölümü ile ekranlara geldi. TV8'de ise Ada Günlüğü izleyiciyle buluştu. Televizyon dünyasını yakından takip eden izleyiciler ise sabah saatleriyle birlikte "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 3 Nisan 2026 tarihine ait ABC, AB ve Total reyting sıralaması…
Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar ekranlara geldi. Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Çirkin izleyiciyle buluştu. ATV ekranlarında yabancı sinema filmi Gölge Avı yayınlanırken, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, NOW TV’de Doktor: Başka Hayatta yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8’de ise Ada Günlüğü izleyenlerle buluştu. Televizyon gündemini yakından takip eden izleyiciler, reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, 3 Nisan 2026 tarihine ait ABC, AB ve Total reyting sıralaması belli oldu mu, hangi yapım zirvede? İşte detaylar haberimizde...
3 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Dünün reyting sonuçları açıklandı.
3 Nisan reyting sonuçlarına göre TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ise AB reyting sıralamasında 2. sırada, Total ve ABC sıralamasında ise 3. sırada yer aldı.
3 NİSAN 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI
1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1
2. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
3. Kızılcık Şerbeti – Show TV
4. Esra Erol’da – ATV
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
6. Arka Sokaklar – Kanal D
7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
8. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
9. İddiaların Aksine – TRT 1
10. ATV Ana Haber – ATV
3 NİSAN 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1
2. Kızılcık Şerbeti – Show TV
3. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
5. Esra Erol’da – ATV
6. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
7. İddiaların Aksine – TRT 1
8. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
9. Arka Sokaklar – Kanal D
10. Show Ana Haber – Show TV
3 NİSAN 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1
2. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
3. Kızılcık Şerbeti – Show TV
4. Esra Erol’da – ATV
5. Arka Sokaklar – Kanal D
6. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
8. ATV Ana Haber – ATV
9. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
10. Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D