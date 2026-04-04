        Haberler Bilgi Magazin 3 Nisan 2026 Reyting sonuçları açıklandı! ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 3 Nisan ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede?

        Dün akşam televizyon ekranlarında farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Çirkin dizisi izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında yabancı sinema filmlerinden Gölge Avı yayınlanırken, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz , NOW TV'de Doktor: Başka Hayatta yeni bölümü ile ekranlara geldi. TV8'de ise Ada Günlüğü izleyiciyle buluştu. Televizyon dünyasını yakından takip eden izleyiciler ise sabah saatleriyle birlikte "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 3 Nisan 2026 tarihine ait ABC, AB ve Total reyting sıralaması…

        Giriş: 04.04.2026 - 10:48
        Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar ekranlara geldi. Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Çirkin izleyiciyle buluştu. ATV ekranlarında yabancı sinema filmi Gölge Avı yayınlanırken, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, NOW TV’de Doktor: Başka Hayatta yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8’de ise Ada Günlüğü izleyenlerle buluştu. Televizyon gündemini yakından takip eden izleyiciler, reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, 3 Nisan 2026 tarihine ait ABC, AB ve Total reyting sıralaması belli oldu mu, hangi yapım zirvede? İşte detaylar haberimizde...

        3 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Dünün reyting sonuçları açıklandı.

        3 Nisan reyting sonuçlarına göre TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

        Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ise AB reyting sıralamasında 2. sırada, Total ve ABC sıralamasında ise 3. sırada yer aldı.

        3 NİSAN 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        2. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        3. Kızılcık Şerbeti – Show TV

        4. Esra Erol’da – ATV

        5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        6. Arka Sokaklar – Kanal D

        7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        8. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        9. İddiaların Aksine – TRT 1

        10. ATV Ana Haber – ATV

        3 NİSAN 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        2. Kızılcık Şerbeti – Show TV

        3. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        5. Esra Erol’da – ATV

        6. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        7. İddiaların Aksine – TRT 1

        8. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        9. Arka Sokaklar – Kanal D

        10. Show Ana Haber – Show TV

        3 NİSAN 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        2. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        3. Kızılcık Şerbeti – Show TV

        4. Esra Erol’da – ATV

        5. Arka Sokaklar – Kanal D

        6. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        8. ATV Ana Haber – ATV

        9. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        10. Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler