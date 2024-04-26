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        Haberler Gündem 3'üncü kattan düşen görme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti

        3'üncü kattan düşen görme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti

        Görme engelli 85 yaşındaki yaşlı adam 3'üncü katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 21:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:01
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        Görme engelli yaşlı adamın acı ölümü
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        Sivas'taki olay akşam saatlerinde Sivas’ta Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde meydana geldi. Dört katlı binanın 3'üncü Katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden Gürdaş 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düştü.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Gürdaş’ın vefat ettiğini tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Gürdaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

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