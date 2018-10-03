Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kişisel olarak konkordato ilan Ahmet Şengel, yaşadıklarını anlattı. Ahmet Şengel, Mallarımızın haraç mezat satılmasını önlemek için bankalara karşı onur savaşı veriyoruz dedi.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi Ahmet Şengel kişisel konkordato için mahkemeye başvurdu. Şirketin kredilerine kişisel mal varlığı ile kefil olduğu için bankaların bu yönde girişimlerde bulunduğunu söyleyen Şengel, Mallarımızın haraç mezat satılmasını önlemek için bankalara karşı onur savaşı veriyoruz dedi.

Bankaların yaşanan ekonomik sıkıntıları fırsata çevirmeye çalıştıklarını da ileri süren Ahmet Şengel, "Çok acımasız davranıyorlar. Mal varlığımız borçların çok üzerinde. Bankalar dışında kimseye borcumuz yok. Bankalara olan kredilerimizi yeniden yapılandıramadığımız için firma olarak konkordato ilan ettik. Piyasalar sıkışık satışlarımız bu kredileri ödemeye yeterli gelmediği için bu yola başvurduk. Şirket olarak mal varlığımız borçlarımızdan çok daha fazla. Şahsi olarak başvurmamızın nedeni, şirkete verdiğimiz şahsi kefalet nedeniyledir. Şahsi mal varlığımız da şirketin borçlarının çok üzerindedir. Şahsi mallarımıza her hangi bir şey gelmemesi için bu yolu başvurduk." dedi.

'BANKALAR UMURSAMADILAR'

Biz süreci bankalara anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Ahmet Şengel şöyle konuştu, piyasanın para olarak dar olduğunu, insanların ekonomiye güvenmesi gerektiğini, güvendikten sonra yatırıma yöneldiklerini belirterek şöyle konuştu:

Sonuçta biz daire satıyoruz. Villa satıyoruz. Bu alımlara geçmelerinin biraz zaman alacağını anlatmaya çalıştık. Ama bu izah etmelerimiz, anlatmalarımız yetersiz kaldı, umursanmadı. Bankalar duyarsız kalınca bize konkordatodan başka bir yol bırakmadılar. Bizde mallarımızın haraç mezat satılmasını önlemek için şirket ve kişisel onurumuzu korumak için bankalara karşı bir mücadele veriyoruz.

Bundan sonraki aşama konkordato komiserinin raporunu hazırlaması, sonra hakime sunulması ile alacakların huzurunda onaylanmasından sonra bize tanınan zaman içinde şirket mallarını satıp borçlarımızı ödeyeceğiz. Bunu yapmamız gerekiyor ki, kişisel ve ticari hayatımıza devam edelim. Hiçbir tüccar bunu yapmak istemez. Ancak mallarımızın bankalarca haraç mezat satışının önlenmek ve kendimiz satmak için başka yolumuz yoktu diye konuştu.

MERSİN VE KUŞADASI'NDA DA İKİ ŞAHIS KONKORDATO İSTEDİ

lk şahıs konkordatosu haberlerinden biri Mersin ve Kuşadası’ndan geldi. Cumhuriyet'in haberine göre, Mersin’de Z.Ş. isimli şahıs, Kuşadası’nda ise M.Ş. konkordato ilan etti.

Yasal düzenlemenin ardından ilk şahıs konkordatoları ilan edilmeye başladı. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.

NE YAPACAKLAR?

Bir diğer şahıs konkordatosu haberi Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi 26/09/2018 tarihli kararına göre M.Ş. isimli yurttaş şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Şahıs konkordatosu için atanan komiserin yurttaşı sürekli denetleyeceğini vurgulayan avukatlara göre, “Komiserin amacı adı gibi mali durumu sürekli denetliyor, ödeme planı çıkarıyor, alacaklıların toplantıya çağrılmasını organize ediyor, alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor vs. bu gibi kritik süreçleri yönetiyor.”

Yurttaşın bu durumu suiistimal etmesi konusunda ise uzmanlar “Suiistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. Ciddi olmayan ya da alacaklıları zarara uğratma kastını gören mahkeme talebi kabul etmeyecek” ifadesini kullanıyor.

Mahkeme sürecini yöneten komiser Osman Nuri Oğuzbey, mahkeme süreci devam ettiği için konu hakkında bilgi veremeyeceğini bildirdi.

‘İŞKUR’a başvurun’

Son dönemde artan konkordatolar karşısında yurttaşın hangi hakları olduğunu anlatan Avukat Murat Özveri, hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi durumunda, işçinin üç aylık ücretinin Ücret Garanti Fonu’ndan ödeneceğini söyledi.

Özveri, konkordato ilan eden şirketten alacağı bulunan bir işçinin yapması gerekenleri şöyle özetledi:

Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin İŞKUR’a başvurarak Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi vermesi, dilekçenin ekine mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, işçinin ücret alacağını aylar itibarıyla gösteren

İşçi Alacak Belgesi eklemesi gerekmektedir. İşçiler bu başvuruyu kendileri bizzat yapabilecekleri gibi noter tasdikli vekâletnameye dayalı olarak vekilleri aracılığıyla da yapabilirler. Yapılacak ödeme işçinin ödenmeyen üç aylık ücretiyle sınırlıdır. İşçinin ücreti ne olursa olsun SGK prim tavanını geçmeyen kısmı üç ayla sınırlı olmak üzere tam olarak İŞKUR tarafından ödenecektir.

Ancak işçinin Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanabilmesi için, son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması ve ücret alacağı için beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması gerekiyor.

ŞİRKETLERE 29 AY SÜRE

Nakit akışında sorun yaşayan şirketler konkordato teklifiyle 29 ay süre kazanırken iflastan kurtulmak için önemli avantajlar elde ediyor. Şirketler bu süre boyunca haciz ve iflas tehlikesi yaşamazken diğer avantajları ise süreç boyunca faiz ödenmemesi ve döviz borçların Türk Lirası’na çevrilmesi olarak öne çıkıyor.

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