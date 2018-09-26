Ödeme sıkıntısı yaşayan birçok şirket konkordato ilan ederken, vatandaşların da aynı hakka sahip olduğunu ileri sürüldü. Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, 28 Şubat 2018'de 7101 sayılı Kanun’un 13. maddesi hükmü ile getirilen değişiklik sonucu tacir olmayan kişilerin de konkordato ilan edebileceğini söyledi.

Sezer, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebileceğini kaydetti. Bunun için yetkili ve görevli mahkemenin iflasa tabi olan borçlu için merkezinin bulunduğu yer, iflasa tabi olmayan borçlular için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunu kaydeden Sezer "Yeni düzenleme ile tacir olmayan gerçek kişiler ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordato talep edebilmektedirler. Aslında hiçbir şarta ve ön koşula bağlı olmaksızın dileyen herkes konkordato ilan edebilmektedir. Burada hiçbir kısıtlama yapılmaması nedeniyle bu kapsamdan devlet memurları da faydalanabilmektedir” diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEMEDE EKSİKLİKLER VAR"



Yasal düzenlemede eksiklikler olduğunu ileri süren Sezer bunların uygulama ile netleşip yargı içtihatları ile kesinlik kazanacağını belirtti. Sezer alacaklının da konkordato hakkı bulunduğuna dikkat çekti.



GERÇEK KİŞİLER İÇİN KONKORDATO ÇOK TEHLİKELİ



Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ise gerçek kişiler için konkordatonun çok tehlikeli olduğunu savundu. "Vatandaşın konkordato ilan etmesi yönündeki yasal düzenleme her yönüyle yanlış ve bir o kadar da tehlikelidir" diyen Saygılıoğlu "Konkordato, “borçlunun alacaklılarıyla borcunu belli bir vade ve tutar üzerinden ödemek üzere anlaşma sağlaması ve söz konusu anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması” işlemi olarak tamamen ticari bir müessese niteliğindedir. Dolayısıyla gerçek kişileri kapsamaması gerekir. Gerçek veya tüzel kişilerin ayağını yorganına göre uzatmamalarının cezasını dürüst insanlara ödetmek yanlıştır. Serbest piyasa kuralları çalıştığına ve hukuk kurumları da olduğuna göre böyle bir çarpık düzenlemeye gidilmesi çok sıkıntılıdır. Daha da önemlisi “bulaşma etkisi” ile gerçek kişilerin de borçlarını ödememe yoluna gitmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.



'YAYGIN KULLANILIRSA SÜREÇ ÇOK UZAR'



PwC Türkiye Vergi ve Hukuk Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz de değişikliğin çok sayıda kişiyi kapsama alacağına dikkat çekti. Düzenleme ile bankadan çekilen özel kredi, gayrimenkul, araba borcu gibi nedenlerle doğrudan tacir olmayan borçlu durumundaki kişilerin de konkordato kapsamına alındığını belirten Gündüz "Bence yerinde bir düzenleme. Ancak, çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor olduğundan yaygın bir kullanıma dönüşürse süreç çok uzayabilir" değerlendirmesini yaptı.

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