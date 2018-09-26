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Eminiş Ambalaj konkordato ilan etti

Sektörünün önde gelen firmalarından Eminiş Ambalaj, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazılı açıklamada konkordato ilan ettiğini ve mahkemenin 3 ay boyunca geçici mühlet kararı verdiğini duyurdu. Bu süre zarfında Eminiş Ambalaj'a yönelik tüm maddi takip işlemleri durdurulacak. Eminiş Ambalaj hisseleri sene başından beri Borsa İstanbul'da yüzde 33 değer kaybetmişti

26.09.2018 - 10:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mahkeme ekonomik koşulların finansal dengesine olumsuz etkisi, döviz kuru ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle Eminiş Ambalaj'ın yaptığı konkordato talebine olumlu cevap vererek üç ay süre ile şirket hakkındaki tüm takip işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada. Yarıyıl bilançosuna göre şirketin neredeyse tamamı banka kredisi olmak üzere 26.2 milyon lira kısa vadeli finansal borcu ve 43 milyon lira ticari borcu bulunuyordu.

Eminiş Ambalaj hisseleri sene başından bu yana yüzde 33 düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda özellikle ayakkabı sektöründeki AVM'lerdeki döviz kiraları kaynaklı konkordato ilanları dikkat çekmişti. Hotiç, Yeşil Kundura, BETA Ayakkabı peşpeşe konkordato ilan etmişti.

Konkordato ilan eden diğer büyük markalar ise Keskinoğlu Tavukçuluk, Gilan Mücevher ve Mendo İç Giyim bulunuyor. 

KONKORDATO NEDİR? KONKORDATO SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Firmaların art arda konkordatı talep etmeleri ya da ilan etmeleri sonrasında konkordato nedir? sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Hukuki düzenlemelere göre borçlarını ödeyemeyen şirketler vade uzatımı veya tenzilat yapılarak borçlarını ödeyebilmek için ya da olası bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyorlar.

Konkordato kararı iki aşamadan oluşuyor. Düzenlemelere göre mahkeme genel olarak üç ile beş ay arasında aylık geçici süre ile şirketlerin aleyhine yapılacak tüm takip işlemlerini durdurabiliyor, bu geçici sürenin ardından yine mahkeme tarafından borçlu şirkete bir ile bir buçuk yıl arasında kesin süre veriliyor.

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