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3 yaşındaki Nurcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi

DHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyündeki evlerinin önünden kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni derede bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade, gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı baba Hayrettin Sade, başkalarının canları yanmaması için köylerinden geçen derenin çevresinde önlem alınmasını istedi.

Gözyaşları sel oldu


Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile bri süre aradıkları kızlarını bulamayınca jandarmaya haber verdi.

Aynı gün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE),İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın kaybolduğunda üzerinde olan eteği köye 5 kilometre mesafedeki dere kenarında bulundu. Arama çalışmalarının 6'ncı gününde de ise küçük kızın ayakkabısının teki Kazıkkaya ve Güllüce köyleri arasındaki bölgede bulundu.

 

Arama çalışmalarının dünkü 8'inci gününde ekipler, Nurcan'ın daha önce eteğinin bulunduğu derede cansız bedeniyle karşılaştı. Dere içerisindeki kaya parçasına takıldığı görülen küçük kızın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Acı haber üzerine olay yerine gelen anne Yadigar, baba Hayrettin ile Nurcan'ın ağabeyi ve ablaları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Nurcan'ın cenazesi saat 23.30 sıralarında kesin ölüm nedeninin tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 2 saat süren otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınan Nurcan'ın cansız bedeni, akrabalarına ait otomobilin bagajında Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ YAKTI

Nurcan'ın cenazesi bu sabah saat 08.30 sıralarında da Horasan Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Ortakale Köyü'ne götürüldü. Cenaze aracının köye girişi sırasında anne Yadigar Sade ile yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Sade çifti ile Nurcan'ın ablaları fenalık geçirdi. Cenaze namazını kıldıran Ortakale Cami İmamı Atilla Boğazlı, "Kızımızın bulunmasında emeği geçen JAK, dalgıç polisler, AFAD ve jandarmadan Allah razı olsun. Evlerinden uzak kalıp, bu yavruyu aradılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Yavrumuz sekiz gün suların içerisinde kaldı, bu bizi çok üzdü" dedi.



MEZARA BABASI KOYDU

Minik Nurcan'ın tabutu daha sonra omuzlara alınarak, camiye yaklaşık 100 metre mesafedeki köy mezarlığına getirildi. Minik kızını elleriyle mezara koyan baba, güçlükle ayakta durdu. Kızını arayan ekiplere teşekkür eden baba Hayrettin Sade, "Devletimize ve onun çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tek isteğim köyün içerisinden geçen derenin etrafına önlem alınması. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın" diye konuştu.
Baba Sade, başkalarının canları yanmaması için köylerinden geçen derenin çevresinde önlem alınmasını istedi.

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