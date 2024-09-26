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        Haberler Gündem Güncel 3 yaşındaki Yağmur 3'üncü kattan düştü | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Yağmur 3'üncü kattan düştü

        İstanbul Sarıyer'de 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan evde oyun oynadığı sırada açık olan pencereden sarkan 3 yaşındaki çocuk beton zemine düştü. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Yağmur Asel S.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:44
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        Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde 3 yaşındaki Yağmur Asel S., annesiyle birlikte dedesinin 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan evinde annesi ve anneannesi mutfakta yemek hazırladığı sırada, salonda oyun oynuyordu.

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        Bu sırada açık olan pencereden aşağı bakmak için sarkan Yağmur Asel S., dengesini kaybederek aşağı düştü.

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        Mutfakta yemek yaptığı sırada sokaktan gelen bağırma seslerini duyarak dışarı çıkan anne Elif S., kendi çocuğunun pencereden düştüğünü görünce sinir krizi geçirdi. 

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        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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        Sağlık ekipleri üçüncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralanan Yağmur Asel S.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 3 yaşındaki Yağmur Asel S.'nin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

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        "ŞU ANDA CİHAZA BAĞLI"

        Yağmur Asel S.'nin dedesi Celal Salman olayla ilgili olarak, "Şu anda cihaza bağlı, tahminime göre iki güne kadar çocuk kendine gelir. Pencere açıktı, evin karşısında park var, çocuk aşağı bakınca dengesini kaybedip aşağı düşüyor. Ben alışverişe çıkmıştım, anneannesi ile annesi evdeler, onlar da sofra hazırlıkları yapıyorlar. Çocuk da o sırada açık camdan bakmak isterken aşağı düşmüş" şeklinde konuştu.

        #İstanbul Sarıyer
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        #çocuk
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