3 yaşındaki Yağmur 3'üncü kattan düştü

"ŞU ANDA CİHAZA BAĞLI"

Yağmur Asel S.'nin dedesi Celal Salman olayla ilgili olarak, "Şu anda cihaza bağlı, tahminime göre iki güne kadar çocuk kendine gelir. Pencere açıktı, evin karşısında park var, çocuk aşağı bakınca dengesini kaybedip aşağı düşüyor. Ben alışverişe çıkmıştım, anneannesi ile annesi evdeler, onlar da sofra hazırlıkları yapıyorlar. Çocuk da o sırada açık camdan bakmak isterken aşağı düşmüş" şeklinde konuştu.