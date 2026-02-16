Canlı
        3 yıldır göç etmeyen leylek, aynı yuvada kışı geçiriyor

        3 yıldır göç etmeyen leylek, aynı yuvada kışı geçiriyor

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik direğine yuva yapan leylek, 3 yıldır göç etmiyor. Köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:56 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:56
        Soğuğa rağmen göç etmeyi unuttu!
        Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek, kış ayları gelmesine rağmen 3 yıldır göç etmiyor.

        Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının arttığı günlerde dahi yuvasını terk etmeyen ve köyün sembolü haline gelen leylek, artık köyün bir parçası haline geldi.

        Uzmanlar, bazı leyleklerin; iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması ya da sağlık durumları gibi nedenlerle göç etmeyebildiğini belirtirken, leyleğin yaşamını sürdürebilmesi için doğal dengenin korunması ve bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

        Diğer yandan köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor.

        Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı

         Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı (İHA)

        #3 yıldır göç etmeyen leylek
        #bitlis
        #haberler
