        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos bankalar hizmet verecek mi? 30 Ağustos'ta Havale, EFT ve FAST yapılır mı?

        30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos bankalar hizmet verecek mi?

        Yaz tatilinin son günleri yaşanırken, milyonlarca kişinin gündeminde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı yer alıyor. Kamu kurumlarının ve özel sektörün mesai düzeni merak edilirken, özellikle banka işlemleri olan vatandaşlar "30 Ağustos'ta bankalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı bankaların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 18:58 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:58
        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken, resmi tatil uygulamasıyla birlikte bankaların ve kamu kurumlarının çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Tatil nedeniyle özel sektör çalışanlarının mesai düzeni ve bankaların hizmet verip vermeyeceği en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        2

        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

        30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan Zafer Bayramı olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel gün, 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı tarihi simgeliyor. Türkiye genelinde her yıl kutlanan bu bayram, 1 günlük bir resmi tatil kapsamında yer alıyor.

        3

        BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

        30 Ağustos 2025 günü hem resmi tatil olması hem de cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle; Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.

        4

        Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak. PTT şubeleri hizmet vermeyecek.

