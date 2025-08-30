Habertürk
Habertürk
        30 Ağustos güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        30 Ağustos güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 30 Ağustos Cumartesi güncel hava durumu ile bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Giriş: 30.08.2025 - 00:19 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:19
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki, 30 Ağustos Cumartesi hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        30 AĞUSTOS METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Marmara ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL 21°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

        İZMİR 24°C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 18°C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

