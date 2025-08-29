ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR ETKİNLİKLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor. Zafer Bayramı kutlamaları, saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreni ile başlayacak. Kent protokolü ve İzmirlilerin katılımıyla düzenlenecek program, 10.15’te İzmir Valiliği’ndeki tebrikat töreni ile devam edecek. Saatler 10.45’i gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamalar başlayacak.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay törene katılan İzmirlilerin bayramını kutlayacak. İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15’te geçit töreni başlayacak.

Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos kutlamaları kapsamında 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması düzenleyecek. Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek organizasyon, 30 Ağustos’ta Sasalı Cumhuriyet Parkı’nda, 31 Ağustos’ta da Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı'nda 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.

30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası

Zafer Bayramı için İnciraltı Spor Tesisleri'nde ''30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası'' yapılacak. 28 Ağustos’ta başlayan toplam dokuz takımın katıldığı turnuva, 30 Ağustos’ta final müsabakalarıyla sona erecek.

Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 94’üncü kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eş zamanlı olarak başlayacak Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 30 Ağustos günü farklı etkinliklere sahne olacak. Bu kapsamda Gaziemir Festival Alanı’nda saat 19.00’da halk dansları gösterileri yer alacak. Saat 20.00’de Çiğdem Taştan konseri coşkuyu doruğa çıkaracak. Aynı gün Buca’da da etkinlikler olacak. Buca Hasanağa Bahçesi’nde saat 19.00’da halk dansları gösterileri yapılırken, saatler 20.00’yi gösterdiğinde ise Rumeli Band sahne alacak.