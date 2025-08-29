30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi 2025: Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar olacak?
30 Ağsutos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında birçok ilde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile etkinliklere katılacak. İzmir, Ankara, İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik takvimi 2025 belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, ücretsiz 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2025 takvimi...
Ücretsiz 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da il ve ilçe belediyeleri milli bayram için etkinlik takvimi hazırladı. 30 Ağustos etkinlikleri ve konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak hayranları ile buluşabilecek. Peki, 30 Ağustos konserleri nerede yapılacak, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, 30 Ağustos konser takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir’de ücretsiz konser verecek sanatçılar…
30 AĞUSTOS İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLERİ
Oğuzhan Koç, 29 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda konser verecek.
Ceylan Ertem, Ozbi ve İBB Bandosu, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de Bakırköy (Özgürlük) Meydanı'nda sahne alacak.
Beykoz'da saat 19:22'de Beykoz Meydanı’ndan başlayacak bir ''Zafer Yürüyüşü'' düzenlenecek. Saat 21:00'de Tarihi Beykoz Çayırı'nda Kubat konseri olacak.
Athena, Kalamış Atatürk Parkı'nda saat 21:00'de sahne alacak.
Resul Dindar, Pendik Sahil Meydanında saat 21:00'de konser verecek.
Gripin, Sancaktepe Meydan Park'ta saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak.
Koliva grubu, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda saat 20:30'da sahne alacak.
İSTANBUL ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel etkinlik programı ile çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Gün boyunca sürecek atölye çalışmaları, dans şovları ve birbirinden renkli bir takvim çocukları bekliyor.
Topkapı Amfi Etkinlik Programı
29 Ağustos Cuma
18.30 | İllüzyon Gösterisi
17.00 | Maskot Bando Ekibi
17.00 – 19.00 | Yüz Boyama
17.00 – 19.00 | Pamuk Şeker
17.00 – 19.00 |Kağıt Helva
17.00 – 19.00 | Nostaljik Şeker
17.15 | Zumba Gösterisi
17.45 | Kukla Gösterisi
30 Ağustos Cumartesi
16.00 - 19.30
Yüz Boyama
Balon Katlama (Sosis Balon) Atölyesi
Pamuk Şeker Dağıtımı
Kağıt Helva
Nostaljik Şeker
16.00 – Balon Katlama Gösterisi
17.15 – Zumba Gösterisi
17.45 – Neşeli Boncuklar
17.00 – Maskot Bando Ekibi
18.30 – İllüzyon Gösterisi
19.00 – Pırlangıç Konser
Miniatürk Etkinlik Programı
29 Ağustos Cuma
13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker
12.30- 17.30 | Pamuk Şeker
13.30 – 17.30 | Yüz Boyama
13.30 – 14.30 | İleri Dönüşüm Kağıt Atölyesi
15.00 – 16.00 | Slime Atölyesi
16.30 – 17.30 | Bez Çanta Tasarım
30 Ağustos Cumartesi
12.00 – 17.30 | Nostaljik Şeker
12.15 – 17.30 | Pamuk Şeker
17.15 – 17.30 | Yüz Boyama
13.30 – 14.30 | Şapka Boyama Atölyesi
15.00 – 16.00 | Zafer Uçurtması
16.30 – 17.30 | Cumhuriyet Arabaları Boyama
17.30 – 18.30 | Hip Hop Dans Şov
18.00 – 19.00 | Bayrak Atölyesi
18.30 – 19.30 | Halk Oyunları Dans Şov
31 Ağustos Pazar
13.30 – 17.30 | Nostaljik Şeker
13.30 – 17.30 | Pamuk Şeker
13.30 – 17.30 | Yüz Boyama
13.30 – 14.30 | Resim Atölyesi
15.00 – 16.00 | Dev Eser Kolaj Atölyesi
16.30 – 17.30 | Heykel Atölyesi
Müze Gazhane Etkinlik Programı
30 Ağustos Cumartesi
12.30 – 17.00 | Şişme Oyun Alanları (Meydan)
12.30 – 17.00 | Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan)
12.30 – 17.00 | Kum Boyama Atölyesi (Meydan)
12.30 – 17.00 | Takı – Bileklik Atölyesi (Meydan)
12.30 – 17.00 | Yüz Boyama Atölyesi (Meydan)
12.30 – 17.00 | Balon Atölyesi (Meydan)
12.30 – 17.00 | Pamuk Şeker Dağıtımı (Meydan)
12.30 – 17.00 | Nostaljik Şeker Dağıtımı (Meydan)
12.00 | Atatürk ve Silah Arkadaşlarına Mektup (T Atölye)*
12.00 | Zumba Kids (Sahne)
12.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
13.00 | Zafer Rozeti Yapımı (T Atölye)*
13.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Sahne)
14.00 | Uçurtma Atölyesi (T Atölye)*
14.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
14.30 | Kukla Gösterisi (Sahne)
15.00 | Krapon Atölyesi (T Atölye)*
15.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
15.30 | Bubble Show (Meydan)
16.00 | Bayrak Atölyesi (T Atölye)*
16.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)
17.00 | Sulu Boya Atölyesi (T Atölye)*
17.00 | Şubadap Çocuk Konseri (Meydan)
18.00 | Bez Çanta Boyama Atölyesi (T Atölye)*
31 Ağustos
20.00 | SUFLE Konseri (Meydan)
Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Programı
30 Ağustos 2025
12.00 – 17.30 Çocuk Resimleri Sergilemesi
12.00 – 13.00 – Kitap Ayracı Atölyesi
13.30 – 14.30 – Resim Atölyesi
15.00 – 16.00 – Umut Tohumları Atölyesi
Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinlikler için 28 Ağustos Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla Radar Türkiye üzerinden kayıt yapabilirsiniz.
30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ ANKARA KONSERLERİ
Etimesgut Belediyesi, kurtuluş mücadelemizin 103. yıldönümünde anlamlı ve coşkulu etkinliklerle yüce zaferi tam bir bayram havasında yaşamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı, ilçe genelinde her yaştan vatandaşın katılım sağlayabileceği ve bayram coşkusunu doyasıya yaşayabileceği etkinliklerle kutlanacak.
Etimesgut Belediyesi Türk Beyleri Kent Meydanı’nda
29 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Can Bonomo,
30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Zeynep Bastık sahne alacak.
Can Ozan, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) konser verecek.
30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ ANKARA ETKİNLİKLERİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) sanat ve müzikle kutlayacak. “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” müzikal tiyatrosu ve Can Ozan konseriyle Ankaralılar, zaferin 103. yılını unutulmaz bir atmosferde yaşayacak.
Kutlamalar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de AOÇ Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda sahnelenecek “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” isimli müzikal tiyatro ile başlayacak. 70 kişilik bir ekibin sahne alacağı gösteri, Kurtuluş Mücadelesi’nin destansı ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere tarih dolu anlar yaşatacak.
Gösterinin hemen ardından, saat 21.00’de, sevilen sanatçı Can Ozan sahneye çıkarak Ankaralılar’a coşku dolu ve unutulmaz bir konser verecek.
ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR ETKİNLİKLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor. Zafer Bayramı kutlamaları, saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreni ile başlayacak. Kent protokolü ve İzmirlilerin katılımıyla düzenlenecek program, 10.15’te İzmir Valiliği’ndeki tebrikat töreni ile devam edecek. Saatler 10.45’i gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamalar başlayacak.
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay törene katılan İzmirlilerin bayramını kutlayacak. İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15’te geçit töreni başlayacak.
Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması
İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos kutlamaları kapsamında 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması düzenleyecek. Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek organizasyon, 30 Ağustos’ta Sasalı Cumhuriyet Parkı’nda, 31 Ağustos’ta da Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı'nda 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.
30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası
Zafer Bayramı için İnciraltı Spor Tesisleri'nde ''30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası'' yapılacak. 28 Ağustos’ta başlayan toplam dokuz takımın katıldığı turnuva, 30 Ağustos’ta final müsabakalarıyla sona erecek.
Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 94’üncü kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eş zamanlı olarak başlayacak Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 30 Ağustos günü farklı etkinliklere sahne olacak. Bu kapsamda Gaziemir Festival Alanı’nda saat 19.00’da halk dansları gösterileri yer alacak. Saat 20.00’de Çiğdem Taştan konseri coşkuyu doruğa çıkaracak. Aynı gün Buca’da da etkinlikler olacak. Buca Hasanağa Bahçesi’nde saat 19.00’da halk dansları gösterileri yapılırken, saatler 20.00’yi gösterdiğinde ise Rumeli Band sahne alacak.
ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ
94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında yapılan Çim Konserleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü sanatçılara yer verecek.
Ön performans olarak saat 20.00’de konser verecek Ali Altay, saat 21.15’te yerini Edis’e bırakacak.
Ali Altay ve Edis, birbirinden güzel şarkılarını İzmirliler için seslendirerek 30 Ağustos coşkusunu doruğa çıkaracak.
Destan, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da 75. Yıl Parkı'nda konser verecek.
Bornovalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Oğuz Aksaç konseri ve Türk Halk Müziği Koromuzla birlikte Aşık Veysel Amfi Tiyatro’da kutlayacak.
Atatürk Bandosu, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00'de Sığacık Kaleiçi'nde sahne alacak.
Çiğdem Taştan, Gaziemir Festival Alanı’nda saat 20.00’de konser verecek.
Buca Hasanağa Bahçesi’nde saat 20.00’de Rumeli Band sahne alacak.