30 Ağustos resmi tatilinde en çok merak edilen konulardan biri de hastane ve eczanelerin çalışma düzeni oldu. “30 Ağustos hastaneler ve eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler görev yapacak mı?” sorusu sıkça araştırılıyor. İlaç temin etmek isteyenler bu konuda net bilgi arayışına girdi. Peki, 30 Ağustos’ta eczaneler çalışıyor mu? İşte güncel bilgiler...