Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı kapalı mı? 30 Ağustos sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi

        30 Ağustos'ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte sağlık kurumlarının çalışma düzeni merak konusu oldu. Vatandaşlar, resmi tatil gününde hastanelerin poliklinik hizmeti verip vermeyeceğini araştırıyor. Aynı şekilde sağlık ocaklarının açık olup olmadığı da gündemdeki sorular arasında yer alıyor. Peki, 30 Ağustos'ta hastaneler ve sağlık ocakları hizmet veriyor mu, eczaneler açık mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 22:09 Güncelleme: 29.08.2025 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ağustos resmi tatilinde en çok merak edilen konulardan biri de hastane ve eczanelerin çalışma düzeni oldu. “30 Ağustos hastaneler ve eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler görev yapacak mı?” sorusu sıkça araştırılıyor. İlaç temin etmek isteyenler bu konuda net bilgi arayışına girdi. Peki, 30 Ağustos’ta eczaneler çalışıyor mu? İşte güncel bilgiler...

        2

        30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin listesine, ilgili eczacı odalarının internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

        3

        30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları da hizmet vermeyecektir.

        4

        Ancak, hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?