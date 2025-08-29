30 Ağustos'ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte sağlık kurumlarının çalışma düzeni merak konusu oldu. Vatandaşlar, resmi tatil gününde hastanelerin poliklinik hizmeti verip vermeyeceğini araştırıyor. Aynı şekilde sağlık ocaklarının açık olup olmadığı da gündemdeki sorular arasında yer alıyor. Peki, 30 Ağustos'ta hastaneler ve sağlık ocakları hizmet veriyor mu, eczaneler açık mı? İşte detaylar...
30 Ağustos resmi tatilinde en çok merak edilen konulardan biri de hastane ve eczanelerin çalışma düzeni oldu. “30 Ağustos hastaneler ve eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler görev yapacak mı?” sorusu sıkça araştırılıyor. İlaç temin etmek isteyenler bu konuda net bilgi arayışına girdi. Peki, 30 Ağustos’ta eczaneler çalışıyor mu? İşte güncel bilgiler...
30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin listesine, ilgili eczacı odalarının internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.
30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları da hizmet vermeyecektir.