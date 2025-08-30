30 AĞUSTOS ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün çift yönlü araç trafiğine kapatılan bağlantı yolları şöyle:

"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Çankırı Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Akdeniz Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Spor Park Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı."