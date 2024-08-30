30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2024 yılında da her sene olduğu gibi en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Büyük zaferin 102. yıl dönümü coşkusunu sevdikleriyle özellikle sosyal medya üzerinden paylaşmak isteyenler için Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları galerisini haberimizde paylaştık. İşte resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajları...
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanı ve coşkusunu özellikle sosyal medya aracılığıyla paylaşmak isteyenler, Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları ve sözleri ile ilgili en güzel seçenekleri sorguluyor. Bu özel ve anlamlı günde 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını haberimizde paylaştık. İşte Atatürk, Türk bayraklı, kısa, uzun ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri...
30 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum."
"Zaferimizin yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum."
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... Bizi tarihin bu en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum..."
"Kahraman ecdadımızı rahmetle, duayla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun."
"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Yıldırım Kemallerimize minnetle…"
Zafere giden yolda dur durak bilmeden koşan kahramanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. "
"Ulusumuzun yükselişinin taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."
"Bir milletin kaderi, 30 Ağustos’ta yeniden yazıldı. 102 yıl sonra aynı inançla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızın izinde yürüyoruz. Bu zaferin ateşi, içimizde her daim yanmaya devam edecek."
"Her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının simgesi, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu zafer, milletimizin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin, vatanımızın her karış toprağının ne pahasına olursa olsun savunulacağının destansı bir kanıtıdır."
"Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "başaracağım" diye başlayarak sonunda "başardım" diyebilenindir."
"30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır."