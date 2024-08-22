30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı haftaya idrak edilecek. Geri sayım başlarken çalışanlar ve ebeveynler, 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, bu sene Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos tatil mi, okullar açık mı? İşte, detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı gündemdeki yerini aldı. Bu sene bayramın hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı araştırılıyor. Tatil olması halinde çalışan ve ebeveynler Cuma günü ile birleşecek bayram için araştırma yapmaya başladı. Peki, bu sene Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos tatil mi, okullar açık mı? İşte, detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Bu sene bayram Cuma gününe denk geliyor dolayısıyla kamu sektörü ve okullar Cuma günü tatil olacak. Ancak özel sektörde şirket bazlı değişiklik olabilir.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.