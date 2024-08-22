30 Ağustos Zafer Bayramı gündemdeki yerini aldı. Bu sene bayramın hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı araştırılıyor. Tatil olması halinde çalışan ve ebeveynler Cuma günü ile birleşecek bayram için araştırma yapmaya başladı. Peki, bu sene Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos tatil mi, okullar açık mı? İşte, detaylar...