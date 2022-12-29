30 Aralık ve 31 Aralık 2022 tarihlerine çok kısa bir süre kala birçok konuya dair araştırmalar yoğunlaşmış durumlar. Bu yıl Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelen yılbaşı günleri ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...