HABERTURK.COM

Burçlar kuşağında 12 burç bulunmaktadır. Bu burçlar sırasıyla; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balıktır. 30 Haziran’da doğanlar da burçlarını merak etmekte ve kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. 30 Haziran hangi burç? 30 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 30 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

30 Haziran Hangi Burç?

30 Haziran tarihinde doğanlar yengeç burcuna dâhil olmaktadır. Yengeç burcu Ay tarafından yönetilen tek burçtur.

30 Haziran Burcu Ne?

30 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu su elementi içerisinde yer alır. Su elementi ise duygusallığı ve yaratıcılığı temsil etmektedir. 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını yengeç burcu kapsamaktadır.

30 Haziran Burcu Özellikleri

Ailelerine düşkünlükleriyle bilinen yengeç burçları oldukça duygusal yapıya sahiptir. Duygu yoğunluklarının bu denli güçlü olması onları zaman zaman mantıksal hareketlerden uzaklaştırabilir. Genellikle kararlarını verirlerken duygularını referans alırlar. Her zaman kendinden önce sevdiklerinin güvende olmasını isterler. Sevdikleri onlar için her şeydir. Onların mutluluğu kendi mutluluğudur. Sezgisel yönleri oldukça kuvvetlidir ve bu konuda genelde yanılmazlar. Sürekli bir güven arayışı içindedirler. İlişkilerinin temeli de güven ve sevgiden oluşur. Kırılgan ve hassas yapıları gereğiyle duygularını belli etmekten kaçınırlar. Genellikle iç dünyalarında yaşarlar. Geleneksel ve milliyetçi yapıları vardır. Yaşadıkları coğrafyayı sahiplenirler. Yengeç burcu aile kurmaya oldukça yatkın bir burçtur. Kalabalık ortamlar onlara göre değildir. Daha çok evde zaman geçirmeyi severler. İlişkilerinde sevmek ve sevilmek isterler. Karşısındaki insanın sevgisini hissetmek onlar için önemlidir.

30 Haziran Burcu Erkeği

Yengeç burçları erkeği için aile bir tarafa dünya bir tarafıdır. Aile kavramı yengeç burcu erkeği için her şeydir. Ailesiyle vakit geçirmeyi ve onları korumaya kendine görev edinmiştir. İkili ilişkilerde de aile ortamına arar. Karşısındaki kişiyle bir aile kurup kuramayacağını kafasında tasarlar. Eğer karşısındaki kişi aile kurmak için uygunsa onun sevgisini ve güvenini kazanmak için her şeyi yapar. Başlarda duygularını belli etmekte çekimser olabilir. Çünkü güven duygusu zamanla gelişecektir. Ancak samimiyet oluştuktan sonra duygularını ifade etmekten çekinmezler. Evcimen yapıya sahiptirler. Ev ortamında vakit geçirmeyi tercih ederler.

30 Haziran Burcu Kadını

Duygusal ve sakin yapılarıyla ön plana çıkan yengeç burcu kadınları oldukça romantiktir. Romantik yönüyle karşısındakini etkilemeyi iyi bilir. Ay gezegeni tarafından yönetildiklerinden dolayı anaçlık ve dişilik duyguları ağır basmaktadır. Yuva kurmaya ve kendi düzenini oturtmaya eğilimleri vardır. Sevdikleriyle derin ilişkiler içinde bulunmak ister. Yüzeysel ilişkiler onlara göre değildir. Yengeç kadınları kolay bağlanır ancak kolay bırakmaz. Karşısındakini mutlu etmek için her zorluğa göğüs gerecektir. Yengeç burcu kadını sevildiğini hissetmek ister. Eğer sevildiklerini hissederlerse karşısındakine daha fazla bağlanırlar. Sevdikleri kişinin merkezinde olmak isterler.

30 Haziran Burcu Yorumu

Zodyak’ın en hassas burçlarından biridir.

Sabırlı ve anlayışlıdırlar.

Aile yapısına oldukça önem verirler.

Kinci yapıları gereği yapılanları kolay kolay unutmazlar.

Sevmek ve sevilmek öncelikli istekleridir.

Yardımsever yapıları vardır.

Sosyal hayatta aktif olmak onlara göre değildir.

Mantıklarından çok duygularıyla hareket ederler.

Her konuda anlayışlıdırlar.

Duygularını genellikle içinde yaşarlar.

En sadık burçlardan biridir.

30 Haziran Yükseleni Nedir?

30 Haziran’da doğan kişiler yükselen burcuna detaylı doğum saatiyle ulaşabilir. Yükselen burçları Güneş burçlarının aksine dakikalar içerisinde farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple doğum dakikanızı bilmeniz önem teşkil etmektedir.

30 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Büşra Pekin

Oyuncu Aylin Kontente

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu

Oyuncu Şevket Çoruh

Oyuncu Bahri Beyat

Oyuncu Devrim Saltoğlu

Oyuncu Muhammet Uzuner

Oyuncu Şener Kökkaya

Şarkıcı Doğuş (Orhan Baltacı)

Şarkıcı Ebru Polat

Şarkıcı Güler Duman

Müzisyen Vasfi Uçaroğlu

Sunucu Orhan Boran

Yönetmen Levent Semerci

Futbolcu Samed Karakoç

Basketbolcu Candide Öztürk

30 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı André Hazes

Şarkıcı Phil Anselmo

Şarkıcı Margaret

Şarkıcı Cheryl

Müzisyen Yngwie J. Malmsteen

Oyuncu Friedrich von Thun

Oyuncu Lizzy Caplan

Oyuncu Susan Hayward

Oyuncu Vincent D'Onofrio

Ressam Horace Vernet

Şair Czeslaw Milosz

Yönetmen Anthony Mann

Çevirmen Assia Djebar

Alman Formula 1 pilotu Ralf Schumacher

Amerikalı boksör Michael Gerard Tyson

Amerikalı güreşçi Cody Rhodes

Amerikalı yüzücü Michael Phelps

İtalyan futbolcu ve teknik direktör Antonio Chimenti

Alman eski kaleci Frank Rost

Paraguaylı futbolcu Dario Lezcano

Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarín

Polonyalı voleybolcu Katarzyna Skowrońska

Amerikalı eski basketbolcu Mitch Richmond

Amerikalı basketbolcu Trevor Ariza

ÖNERİLEN VİDEO