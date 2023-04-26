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Toprak grubu burçlar başak, boğa ve oğlaktır. Su grubu ise yengeç, balık ve akreptir. Hava grubuna dâhil burçlar terazi, ikizler ve kovayken ateş grubu burçları koç, yay ve aslandır. Peki, 29 Haziran hangi burç? 29 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 29 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

29 Haziran Hangi Burç?

29 Haziran’da dünyaya gelen kişilerin burcu yengeç olmaktadır. Yengeç burcu 4 element içerisinde su elementine dâhildir. Kırılgan ve alıngan yapısıyla ön plana çıkmaktadır.

29 Haziran Burcu Ne?

29 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Burçlar belirli döngülerde yer alır. Bu döngülerin bitişiyle yerini bir sonraki burca bıraktır. Yengeç burcu ise 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır.

29 Haziran Burcu Özellikleri

Yengeç burcunun en belirgin özelliği kırılgan ve hassas yapısıdır. Onun iyiliği için söylenilen sözlerden dahi yengeç burcu alınabilir. Bu sebeple sözlerinizi ince eleyip sık dokumanız gerekmektedir. Yengeç burçları için aile yeri doldurulamayacak bir kavramdır. Aile onlar için son derece önemlidir. Ailelerini mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdırlar. Yengeç burçları sosyal hayat içerisine pek dâhil olmak istemezler. Tatil günlerini gezerek değil, evde oturarak geçirirler. Ailesiyle ve yakın arkadaşlarıyla geçirilen zamanlar onlar için en verimli anlardır. İlişkiler de ise sahiplenilmeyi ve kollanmayı isterler. Zaman zaman kıskanç olabilirler. Utangaç yapıları gereği duygularını tam anlamıyla ifade etmezler, genellikle içlerinde yaşarlar.

29 Haziran Burcu Erkeği

Yengeç burcu erkeği oldukça romantik bir partnerdir. İlişkide sizi adeta prenses gibi hissettirir. Evlerine çok bağlıdır. İyi bir eş ve iyi bir baba olmaya adaydır. Yengeç erkeği bir ilişkiye başlamadan önce duygularını ifade etmekten çekinir. Duygusal yönlerini perdeler. Zamanla karşısındaki kişiye güven duydukça duyguları daha anlaşılır hale gelecektir. Hayatı çoğu zaman pozitif yönden değerlendirirler. Sakin ve olgundurlar. Hangi ortamda nasıl davranması gerektiğini iyi bilirler. Sevgi ve saygı onun için ilişkilerin temelini oluşturur. Mantıksal yönlerinden daha çok sezgileriyle hareket eder. Analitik düşünme yeteneği sayesinde olayları kolayca çözümleyebilir.

29 Haziran Burcu Kadını

Yengeç burcu kadınının en belirgin özelliği duygusallığıdır. Hassas yapıları gereğiyle ince detaylara oldukça vakıftırlar. Yumuşak başlı ve sakin yapılıdırlar. Hayatlarında tartışma ve kavgaya yer yoktur. Böyle ortamlardan kaçınmak isterler. Yengeç kadının hayatın anlamını sevgide bulmuştur. Eğer yengeç kadınına sevgiyle yaklaşırsanız sizin için yapmayacağı şey yoktur. Dostlarına ve ailesine oldukça bağlıdırlar. Genellikle ev ortamlarında sohbet etmeyi severler. Ev onlar için güvenilir bir alandır. Seyahatlerle çok araları yoktur. Yeni ortamlar onlara göre değildir. Başkalarının fikirlerini önemserler ve onlara karşı anlayışlı davranılırlar.

29 Haziran Burcu Yorumu

Sezgileri ve hisleri güçlüdür.

Aile ve arkadaşlarını her şeyden önce tutarlar.

Kırılgan ve hassas yapıları vardır.

Tutarsızlıktan hoşlanmazlar.

Heyecanlı bir yapıya sahiptir.

Kendilerine yapılan hatalara karşı bağışlayıcı değildirler.

Yenilikleri sıcak karşılamazlar.

Kimi zaman çevresindeki insanlara karşı ön yargılıdırlar.

Haksızlığa gelemezler.

29 Haziran Yükseleni Nedir?

29 Haziran tarihinde doğanlar yükselenini internet üzerinden bulabilirler. Yükselen burçları ortalama 2 saatte bir değişten dolayı doğum dakikanızı bilmeniz büyük önem teşkil etmektedir.

29 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Osmanlı'nın 3. Padişahı 1. Murad

Şarkıcı Barış Akarsu

Oyuncu Serhat Tutumluer

Yazar Ahmet Azcanlı

Yazar Sevim Burak

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman

29 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Nicole Scherzinger

Şarkıcı Don Dokken

Şair Giacomo Leopardi

Besteci Bernard Herrmann

Oyuncu Lily Rabe

Oyuncu Camila Mendes

Oyuncu Addison Timlin

Oyuncu Harrison Gilbertson

Oyuncu Zuleikha Robinson

Oyuncu Adam G. Sevani

Oyuncu Sharon Lawrence

Oyuncu Amanda Donohoe

Baterist Ian Paice

Güney Koreli futbolcu Suk Hyun-jun

İtalyan futbolcu Rolando Mandragora

Sırp futbolcu Petar Škuletić

Fransız futbolcu Yann M'Vila

Arjantinli futbolcu Éver Banega

İspanyol futbolcu José Manuel Jurado

Amerikalı eski basketbolcu Joe Johnson

Amerikalı basketbolcu Michael Porter Jr.

Amerikalı basketbolcu Kawhi Leonard

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