28 Haziran Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 28 Haziran Hangi Burç? 28 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

28 Haziran hangi burç? 28 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar konusunu çoğumuz ilgiyle takip ederiz. Burçlar o haftanın nasıl geçeceği, gelecekte nelerle karşılaşacağımız konusunda detaylı bilgiler vermektedir. Günlük, haftalık ya da aylık olarak astrologlar tarafından yorumlanmaktadır. Peki, 28 Haziran hangi burç? İşte 28 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

28 Haziran Hangi Burç? 28 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

En merak edilen sorulardan birisi de 28 Haziran tarihinde doğanların hangi burca dâhil olduğudur. 28 Haziran tarihinde doğanlar duygusallığı, sadakati ve yardımseverliğiyle ön plana çıkmaktadır. Peki, 28 Haziran hangi burç? 28 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 28 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

28 Haziran Hangi Burç?

28 Haziran’da doğanlar yengeç burcudur. Yengeç burcunun gezegeni ise Ay’dır. Su elementi içerisinde bulunan yengeç burcu hassas yapısıyla bilinmektedir.

28 Haziran Burcu Ne?

28 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır.

28 Haziran Burcu Özellikleri

28 Haziran’da doğan yengeç burçları belli özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Yengeç burcunun temel özellikleri hissetmek üzerine kuruldur. Oldukça hassas yapıları gereği zaman zaman olmadık olaylara karşı kuruntu duyabilirler. Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiştir. Aile konusunda oldukça tutucudurlar. Sevdiklerini korumak ve kollamak isterler. Onların mutluluğunu kendi mutluluklarından önce tutarlar. Herkesin mutlu olması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazırdırlar. Duyarlılıkları yüksek olan yengeç burcu çevreden de aynı hassasiyeti bekler. Yengeç burcu iyi geçen günlerde çevreye pozitif bir ışık saçar. Ancak kötü günlerinde de bir o kadar alıngan olabilirler. Bu onların tamamen ruh haline bağlıdır. Duygularını belli etmeyi sevmezler. Kendilerine yapılan yanlışları affederler ancak kolay kolay unutmazlar. Kinci yapıya sahiptirler. Tartışmalardan kaçınırlar. Bir ortamda kavga çıkması en son isteyeceği şeydir.

28 Haziran Burcu Erkeği

Yengeç burcu erkeği için aile her şeydir. Ailesi için çalışan ve onlarla vakit geçirmeyi seven yengeç erkeği ev hayatını sosyal hayata tercih eder. Evcimen özelliklere sahiptir. Toplantılar, etkinlikler ya da partiler onlara göre değildir. Ev ortamında daha verimli zaman geçirirler. Hassas yapıları gereği karşısındakinin ne düşündüğüne oldukça önem verirler. Empati kurmayı iyi bilirler. Kendisine yapılmasını istemeyen davranışları başkasına yapmazlar. Ayrıca özellikle duygusal ilişkilerde sahiplenicidirler. Kimi zaman oldukça fazla kıskanç olabilirler. Genellikle duygularını kendi içinde yaşar, dışarıya belli etmezler.

28 Haziran Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını aşk konusunda geri planda kalmayı sever. Karşısındakine karşı yoğun duygular beslese dahi bunu saklamayı iyi bilir. İlk adımı karşısındakinden bekler. Duygusal ilişkilerde oldukça kıskanç olan yengeç burcu kadını aynı kıskançlığı sosyal hayatında sergilemez. Sizin sevginizden emin olduğu sürece yengeç kadını her zaman affedicidir. Sevilip kollandığını bilmek ister. Zaman zaman takıntılı bir ruh hali içerisine bürünebilir. Özellikle geçmiş konusunda. Geçmişi kolay unutamadığı için yeni ilişkiler konusunda zorlanır. Kendisini koruyacak bir erkeğe sahip olmak ister. Romantik ve duygusal yapılı bir erkekle mutlu bir birliktelik sağlayacaktır.

28 Haziran Burcu Yorumu

  • Hassas ve duygusal yapıdadırlar.
  • Karşısındaki insanın duygularını kendilerinden önce tutarlar.
  • Aile ilişkileri sağlamdır.
  • Sosyal hayata katılmayı sevmezler. Yeni insanlar ve yeni ortamlar yengeçlere göre değildir.
  • Herkese yardım eli uzatmak isterler.
  • Duygusal zekâsı en güçlü burçlardan biridir.
  • Sezgileri oldukça kuvvetlidir.
  • Empati duygusu gelişmiştir.
  • Çevresindekilere karşı son derece duyarlıdır.
  • Geleneksel yapıları vardır.

28 Haziran Yükseleni Nedir?

28 Haziran tarihinde doğanlar yükselen burcunu internet üzerinden araştırarak bulabilir. Bunun için birçok alternatif mevcuttur. Yükselen burcunuzu öğrenmek için doğum saatinizi ve dakikasını detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

28 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Mor ve Ötesi'nin solisti ve müzisyen Harun Tekin
  • Oyuncu Türkan Şoray
  • Oyuncu Belgin Doruk
  • Oyuncu Şenay Gürler
  • Oyuncu Civan Canova
  • Oyuncu Biran Damla Yılmaz
  • Oyuncu Yiğit Arı
  • Sunucu Ali İhsan Varol
  • Yazar Nazlı Eray
  • Şair Enis Batur
  • Piyanist Kerem Görsev

28 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Mühendis ve endüstriyel tasarımcı Elon Musk
  • Oyuncu John Cusack
  • Oyuncu Kathy Bates
  • Güney Koreli oyuncu Seohyun
  • Amerikalı müzik yapımcısı No I.D.
  • Yazar Jean-Christophe Rufin
  • Fizikçi Maria Goeppert-Mayer
  • Fizikçi Klaus von Klitzing
  • Fizikçi Alexis Carrel
  • Tarihçi Edward Hallett Carr
  • Karikatürist Georges Wolinski
  • İtalyan tenisçi Mara Santangelo
  • İtalyan tenisçi Karin Knapp
  • Jamaikalı atlet Elaine Thompson-Herah
  • Amerikalı basketbolcu Bradley Beal
  • İtalyan futbolcu Maurizio Domizzi
  • Kamerunlu futbolcu Dorge Kouemaha
  • Belçikalı futbolcu Jason Denayer
  • Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

27 Haziran Hangi Burç? 27 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 27 Haziran hangi burç?
26 Haziran Hangi Burç? 26 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 26 Haziran hangi burç?
25 Haziran Hangi Burç? 25 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 25 Haziran hangi burç?
24 Haziran Hangi Burç? 24 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 24 Haziran hangi burç?
23 Haziran Hangi Burç? 23 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 23 Haziran hangi burç?
22 Haziran Hangi Burç? 22 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 22 Haziran hangi burç?
21 Haziran Hangi Burç? 21 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 21 Haziran hangi burç?
Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi
YAŞAM Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi
Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri
YAŞAM Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri
Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!
YAŞAM Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.