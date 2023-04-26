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Haberler Yaşam Astroloji 27 Haziran Hangi Burç? 27 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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27 Haziran hangi burç? 27 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Çoğumuz burçların nasıl ortaya çıktığını, neden 12 adet burç bulunduğunu merak ederiz. Kaynaklardaki ilk burç verileri bize Sümerlileri göstermektedir. Sümerliler yazılı kaynaklarında açıkça burçlardan söz etmektedir. Sümer dönemindeki astrologlar ise rahiplerdir. Peki, 27 Haziran hangi burç? İşte 27 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

27 Haziran Hangi Burç? 27 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Burçların 12 tane olmasının sebebi her aya karşılık bir burcun yer almasından dolayıdır. Her burcun kendine has özellikleri ve yarattığı etkiler vardır. Bu 12 adet burç sırasıyla; koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıktır. Peki, 27 Haziran hangi burç? 27 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 27 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

27 Haziran Hangi Burç?

27 Haziran tarihinde dünyaya gelenler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu ise içgüdüselliği temsil eden Ay gezegeni tarafından yönetilir.

27 Haziran Burcu Ne?

27 Haziran tarihi yengeç burcunun tarihidir. Yengeç burcu hassaslığı, yaratıcılığı ve korumacı yapısıyla bilinmektedir. 22 Haziran ile 22 Temmuz arasında doğanlar yengeç burcu olarak dünyaya gelmektedir.

27 Haziran Burcu Özellikleri

Benzersiz kişilikleriyle adından söz ettiren yengeçler psişik yetenekleriyle kendilerini gösterirler. Çevrelerine karşı hassas yaklaşırlar ve aynı hassasiyeti çevrelerinden de beklerler. Başta size soğuk ve mesafeli gelebilirler ancak tanıdıkça ne kadar sıcakkanlı olduklarını anlayacaksınız. Mistik yetenekleri sayesinde etrafındaki insanlara pozitif olumlama yaparlar. Hayatlarında karamsarlığa yer yoktur. Sıcacık kurabiyeler eşliğinde elinde bir bardak kupasıyla pencereden dünyayı seyretmeye bayılırlar. Partiler, etkinlikler ya da buluşmalar onlara göre değildir. Ev ortamında daha verimli vakit geçireceklerini düşünürler. Sadık ve güvenilirdirler. Sevdiklerine karşı son derece korumacıdırlar. Onları tam anlamıyla tanımak biraz zaman alabilir.

27 Haziran Burcu Erkeği

27 Haziran tarihinde doğan yengeç erkekleri nezaketi ve hoşgörüsüyle öne çıkmaktadır. Yengeç erkeği tam anlamıyla kendini adamış bir aşıktır. Sizi mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdırlar. Güzel bir akşam yemeği eşliğinde sinema keyfi yapmak tam yengeç erkeklerine göredir. İkili ilişkilerde de ev ortamını tercih ederler. Özellikle son dakika plan değişikleri onlara göre değildir. Bundan hoşlanmazlar. Ailesine ve arkadaşlarına oldukça önem verirler. Birkaç arkadaşı olsa da bu arkadaşlıklar sağlam temellidir. Yeni insanlarla tanışmayı sevmezler. Ayrıca seyahat de yengeç erkeklerine göre değildir. Sadelik ve basitlikten hoşlanırlar. Hayatlarında şatafata yer yoktur.

27 Haziran Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını teselliye ve takdir edilmeye ihtiyaç duyar. Bu onların duygusal yönlerinin karakteristik özelliklerine yaptığı baskıdan dolayıdır. Sevecen ve anaç doğaları onları mükemmel bir eş ve anne yapar. Annelik içgüdüsü Ay’dan gelmektedir. Ay yöneticiliğinde bir burç olduğu için Ay’ın etkisi altında özellikler gösterir. Onlar için ilk izlenim son derece önemlidir. Genellikle ısınamadığı insanlarla ilişkiyi sürdürmezler. Yengeç burcu kadını da yengeç burcu erkeği gibi kabuğunda yaşamayı sever. Oldukça evcimendirler. Kalabalık partilerden ya da etkinliklerden hoşlanmazlar. Eğer bu buluşmalar dışarıda gerçekleşecekse minimum kişiyle olmalıdır. Yengeç burcu kadını için hiçbir şey aile ve arkadaşlardan değerli değildir. Onlar için tüm fedakârlığı yapmaya hazırdırlar.

27 Haziran Burcu Yorumu

  • Olaylara karşılık aşırı tepki verme eğilimleri vardır.
  • Son derece sadık ve anlayışlıdırlar.
  • Disiplinlidirler.
  • Utangaç yapıları gereği içe dönüktürler.
  • Aile ve arkadaş ilişkilerine çok önem verirler.
  • Koruyucu yapıları vardır.
  • Sosyal yönleri zayıftır, daha çok ev ortamında vakit geçirmeyi tercih ederler.
  • Duygusal yapılıdırlar.
  • Merhametlidirler, yardım eli uzatmaktan çekinmezler.
  • Romantik, kibar ve anlayışlıdırlar.

27 Haziran Yükseleni Nedir?

27 Haziran tarihinde doğanlar ayrıntılı olarak doğum saatini ve dakikasını biliyorlarsa internet üzerinden yükselen burcunu öğrenebilirler. Yükselen burçlar ortalama 2 saatte bir farklılık göstermektedir, bu sebeple aynı gün doğanlar farklı yükselen burcuna sahip olabilmektedir.

27 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Yazar Yusuf Atılgan
  • Yazar Bilge Öngöre
  • Şarkıcı Kutlu Payaslı
  • Şarkıcı Özge Fışkın
  • Oyuncu Raik Alnıaçık
  • Gitarist Ahmet Güvenç
  • Atlet Tolon Tosun
  • Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler
  • Eski futbolcu Ali Gültiken
  • Basketbolcu Özge Yavaş
  • Voleybolcu Gamze Alikaya

27 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Tobey Maguire
  • Oyuncu Wagner Moura
  • Oyuncu Christian Kane
  • Oyuncu Rita Russek
  • Oyuncu Isabelle Adjani
  • Oyuncu Matthew Lewis
  • Oyuncu Chandler Riggs
  • Oyuncu Ed Westwick
  • Oyuncu Sam Claflin
  • Oyuncu Drake Bell
  • Oyuncu Martina García
  • Oyuncu Pascale Bussières
  • Gitarist Axel Rudi Pell
  • Şarkıcı Petra Frey
  • Şarkıcı Alsu
  • İtalyan besteci Alessandro Esseno
  • Yazar Emma Goldman
  • Yazar Cecily von Ziegesar
  • Fizikçi Charles Glover Barkla
  • Fizikçi Martinus Veltman
  • Filozof Gaston Bachelard
  • Doktor Hans Spemann
  • Yönetmen Krzysztof Kieslowski
  • Yönetmen Janusz Kamiński
  • Yapımcı ve yönetmen J.J. Abrams
  • Filipinli siyasetçi Helena Benitez
  • İrlanda'nın eski cumhurbaşkanı Mary McAleese
  • Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova
  • Hollandalı hentbolcu Laura van der Heijden
  • Formula 1 pilotu Nico Rosberg
  • Amerikalı basketbolcu Landry Fields
  • Hollandalı futbolcu Jordy Clasie
  • İtalyan futbolcu Fabrizio Miccoli
  • Avustralyalı futbolcu Matthew Spiranovic
  • İspanyol eski futbolcu Raúl González
  • Arjantinli eski futbolcu Hugo Campagnaro
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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