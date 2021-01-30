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HaberlerSağlık
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30 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 30 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

30 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.464.030'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 25.736 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

30 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

29 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

29 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1751 oldu.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 101 milyon 700 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 191 bini, iyileşenlerin sayısı 73 milyon 526 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 194 bini, Hindistan'da 10 milyon 712 bini, Brezilya'da 9 milyon 11 bini ve Rusya'da 3 milyon 793 bini aştı.

Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü, gelecek 4 hafta içinde salgın nedeniyle ülkede 90 bin kişinin yaşamını yitirebileceğini bildirdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) salgın nedeniyle ertelenen maçların programında değişiklik yapılacağı duyuruldu.

ABD ekonomisi salgının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını gösterdi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in salgına karşı geliştirdikleri aşının, İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi.

Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Ulusal Mecliste salgının yol açtığı sorunların yönetimine ilişkin kurulan komisyonu feshetti.

Salgının ekonomideki olumsuz etkilerini en güçlü yaşayan ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında 527 bin 900 kişinin işinden olduğu ve işsizlik oranının yüzde 16,13'e yükseldiği bildirildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde atık sulardan alınan örneklerde Kovid-19'un bir türünün tespit edildiği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.

Son 5 yıldır dünyada en çok satan marka olma unvanını elinde bulunduran Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW),Kovid-19 krizinde bu unvanını Toyota'ya kaptırdı.

Avrupa'da İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Kovid-19 aşı savaşları başlarken, bu durumun salgına karşı ortak mücadeleyi etkilemesinden korkuluyor. Sorun, AstraZeneca'nın AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıklamasıyla başladı.

AB ile ilaç şirketi AstraZeneca arasındaki tedarik anlaşmazlığının ardından şirketin Kovid-19 aşısının üretim sürecinde yer alan Belçika'daki bir fabrikada denetim yapıldı.

Öte yandan, AB, Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sorunları aşmak için üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3’üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutacak.

AstraZeneca'nın ise Japonya’ya teslim edeceği Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planladığı bildirildi.

Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin karantinadan çıktığı açıklandı.

DSÖ yetkilileri, salgını hafife alan ve aşıya tereddütle yaklaşan Tanzanya yönetimine, kitlesel aşılama yapma çağrısında bulundu.

Uganda'da Kovid-19'a karşı üretilen ilacın klinik denemelerine başlandığını bildirildi.

Senegal'de Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz Kovid-19 aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu. Hindistan Serum Enstitüsünün ürettiği AstraZeneca aşılarının 1 Şubat'ta ülkede olacağını kaydeden Mkhize, yıl sonuna kadar sürü bağışıklığına ulaşabilmek için toplumun tüm kesimleriyle ortak çalışacaklarını söyledi.

Brezilya’nın eski çevre bakanları, ülkenin Amazon Bölgesi’nde tehlikeli boyutlara ulaşan salgınla başa çıkmak için Avrupalı liderlerden yardım istedi.

Hindistan'ın ilk etapta 500 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladığı Sri Lanka'da ilk aşılamalar başlayacak.

Tacikistan ise salgına karşı aşılama sürecini yılın ortalarında başlatmayı planlıyor.

Kazakistan’da da Kovid-19'a karşı toplu aşılama süreci 1 Şubat'ta başlatılacak.

Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Rolando Enrique Domingo, AstraZeneca Kovid-19 aşısının acil kullanımının onaylandığını duyurdu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Kovid-19 aşısının dünya çapında adil ve etkin şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Afrika'da Kovid-19 ile mücadelede 400 milyon doz aşı satın alındığı bildirildi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, salgın sebebiyle "seyircisiz turnuva" dahil tüm opsiyonların değerlendirildiğini söyledi.

Kamboçya'daki bir mağarada yaşayan yarasaların, Kovid-19'a neden olan virüsle neredeyse aynı patojeni taşıdığı keşfedildi.

Mısır ve Kuveyt, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi yardım gönderdi.

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