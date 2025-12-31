Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 31 Aralık 2025-1 Ocak 2026 yılbaşı toplu taşıma saatleri: Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs, vapur saatleri uzatıldı mı?

        31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı toplu taşıma saatleri: Yılbaşında toplu taşıma saat kaça kadar hizmet verecek?

        İstanbul'da yılbaşı kapsamında toplu taşıma araçlarında düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; bazı metro hatları 7/24 hizmet verecek ve yoğunluğu engellemek amacıyla ek seferler konulacak. İşte, 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı toplu taşıma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:01 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da yılbaşı nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı metro hatları yılbaşında 24 saat hizmet verecek ve yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve metrobüslerde ek seferler düzenlenecek. İşte, 31 Aralık – 1 Ocak yılbaşı toplu taşıma saatleri ile ilgili detaylar…

        2

        31 ARALIK 2025 - 1 OCAK 2026 YILBAŞI TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

        31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul’a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-KirazlI, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

        Ayrıca, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.

        Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.

        3

        YILBAŞINA ÖZEL EK SEFERLER KONULDU

        Yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilave olarak, otobüs hatlarında 370 ek sefer, metrobüs hattında ise 310 ek sefer olmak üzere toplam 680 ek sefer gerçekleştirilecek. Ayrıca yolculuk talebine uygun olacak şekilde merkezi noktalarda yedek araçlar hazır bulundurulacak.

        4

        YILBAŞINDA ANLARA'DA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

        Yılbaşı gecesinde ulaşımın aksamaması için Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü tarafından ek önlemler alındı. Metro seferleri saat 03.00’e kadar, otobüs seferleri ise ana hatlarda sabah saatlerine kadar saat başı olacak şekilde planladı. 48 metro ring güzergâhında 00.00–03.40 saatleri arasında 114 ilave servis devrede olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti