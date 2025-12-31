31 Aralık tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler, tatil planları için 31 Aralık gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni merak edilirken, yılbaşı arifesinde uygulanacak mesai takvimi araştırılıyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?