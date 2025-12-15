31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar ve iş yerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün, yarım gün mü?

Yeni bir yılın başlangıcını simgeleyen yılbaşı tatili için heyecan dorukta. Yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği konusunda vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de, 31 Aralık 2025 tarihinin tatil olup olmadığı. Peki 31 Aralık 2025 tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?