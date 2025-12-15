31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar ve iş yerleri açık mı? Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün, yarım gün mü?
Yeni yıl hazırlıkları sürerken yılbaşı tatili için geri sayım sürüyor. Bu yılbaşında tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenler 31 Aralık yılbaşı tatil mi, kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. Hafta ortasına denk gelen yılbaşı tatilinde hafta sonuyla birleşirse fiilen daha uzun tatil gibi hissedilebilir. Peki Yılbaşı tatili kaç gün, yarım gün mü? 31 Aralık 2025 Çarşamba okullar ve iş yerleri açık mı?
Yeni bir yılın başlangıcını simgeleyen yılbaşı tatili için heyecan dorukta. Yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği konusunda vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de, 31 Aralık 2025 tarihinin tatil olup olmadığı. Peki 31 Aralık 2025 tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
31 ARALIK TATİL Mİ,YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?
Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.
2026 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı