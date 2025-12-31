31 Aralık 2025 TV yayın akışı: Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? İşte yılbaşı TV programları!
Bugün 2025 yılını uğurluyor, 2026'ya merhaba demeye hazırlanıyoruz. Yılın son gecesinde, televizyon kanalları birbirinden renkli programlar ile yeni yıl coşkusunu ekranlara taşıyacak. Merakla beklenen yılbaşı TV programları belli oldu. TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana gelecekken, Kanal D ve Star TV'de müzik ziyafeti yaşanacak. Show TV ise kahkahayla yeni yılı karşılayacak. Peki, yılbaşı gecesi televizyonda neler var? İşte 31 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!
Yılbaşı TV programları belli oldu. Böylece günlük akışın ertelendiği yılbaşı gecesi televizyonda neler var sorusu yanıt buldu. Televizyon kanalları 2025 yılının son gecesinde birbirinden renkli ve eğlenceli programları izleyicilerle buluşturacak. Yılbaşı akşamlarının klasikleşen programları O Ses Türkiye, Şarkılar Bizi Söyler, İbo Show bu akşam da ekranlarda olacak. İşte 31 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…
YILBAŞI GECESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?
SHOW TV: Güldür Güldür Show
Saat: 20.00
Kahkaha dolu bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin adresi Show TV olacak. Güldür Güldür Show, yılbaşına özel skeçleri ve sürpriz konuklarıyla izleyicileri 2026'ya gülerek sokmayı hedefliyor.
KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler
Saat: 20.00
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı özel bölümüyle izleyiciyi müziğe doyuracak. Ayrıca büyük ikramiyenin belli olacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi de canlı yayınla ekrana gelecek.
TRT 1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
Saat: 21.45
TRT 1, kelime yarışması tutkunlarını ekran başına davet ediyor. Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 programı ile eğlenceli bir rekabet yaşanacak. TRT dizilerinin sevilen oyuncuları yarışacak.
ATV: Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
Saat: 20.00
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster?, ünlü konukların yarıştığı özel bir bölümle yılbaşı gecesi ATV ekranlarında olacak.
Konuklar: Seda Sayan, Semicenk, Özcan Deniz, Ali Congun
STAR TV: İbo Show Yılbaşı Özel
Saat: 20.00
İbrahim Tatlıses'in sunduğu programa Asena, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe ve Şafak Sezer konuk olacak.
NOW: Şevval Sam 30. Yıl Konseri
Saat: 22:30
NOW izleyicileri akşam saatlerinde önce animasyon filmi Zootropolis ile keyifli vakit geçirecek, ardından Şevval Sam 30. Yıl Konseri ile müzik ziyafeti yaşayacak.
TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026
Saat: 20.00
Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bu yıl Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok oturuyor.
Konuklar arasında Cihan Ünal, Rabia Soytürk, Pelin Akil, Burak Yörük, Feyza Civelek, Ava Yaman, Burak Yörük gibi isimler var.
KANAL KANAL 31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:15 Eltilerin Savaşı
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:15 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Akustik
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 Seksenler
14:15 Kasaba Doktoru
17:15 Pembe Panter
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Almanak
20:00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
00:15 Truman Show
01:35 Pembe Panter
02:55 Seksenler
04:25 Truman Show
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
02:00 Ölümlü Dünya
04:30 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
02:00 Türk Müziği
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
22:30 Şevval Sam 30. Yıl Konseri
00:30 Halef: Köklerin Çağrısı
03:00 Ben Leman
05:00 Kefaret
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
