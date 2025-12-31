Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 31 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI VE YILBAŞI TV PROGRAMLARI: Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        31 Aralık 2025 TV yayın akışı: Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? İşte yılbaşı TV programları!

        Bugün 2025 yılını uğurluyor, 2026'ya merhaba demeye hazırlanıyoruz. Yılın son gecesinde, televizyon kanalları birbirinden renkli programlar ile yeni yıl coşkusunu ekranlara taşıyacak. Merakla beklenen yılbaşı TV programları belli oldu. TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana gelecekken, Kanal D ve Star TV'de müzik ziyafeti yaşanacak. Show TV ise kahkahayla yeni yılı karşılayacak. Peki, yılbaşı gecesi televizyonda neler var? İşte 31 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 14:32 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılbaşı TV programları belli oldu. Böylece günlük akışın ertelendiği yılbaşı gecesi televizyonda neler var sorusu yanıt buldu. Televizyon kanalları 2025 yılının son gecesinde birbirinden renkli ve eğlenceli programları izleyicilerle buluşturacak. Yılbaşı akşamlarının klasikleşen programları O Ses Türkiye, Şarkılar Bizi Söyler, İbo Show bu akşam da ekranlarda olacak. İşte 31 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        YILBAŞI TV PROGRAMLARI 31 ARALIK 2025: YILBAŞI GECESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

        SHOW TV: Güldür Güldür Show

        Saat: 20.00

        Kahkaha dolu bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin adresi Show TV olacak. Güldür Güldür Show, yılbaşına özel skeçleri ve sürpriz konuklarıyla izleyicileri 2026'ya gülerek sokmayı hedefliyor.

        3

        KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler

        Saat: 20.00

        Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı özel bölümüyle izleyiciyi müziğe doyuracak. Ayrıca büyük ikramiyenin belli olacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi de canlı yayınla ekrana gelecek.

        4

        TRT 1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

        Saat: 21.45

        TRT 1, kelime yarışması tutkunlarını ekran başına davet ediyor. Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 programı ile eğlenceli bir rekabet yaşanacak. TRT dizilerinin sevilen oyuncuları yarışacak.

        5

        ATV: Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

        Saat: 20.00

        Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster?, ünlü konukların yarıştığı özel bir bölümle yılbaşı gecesi ATV ekranlarında olacak.

        Konuklar: Seda Sayan, Semicenk, Özcan Deniz, Ali Congun

        6

        STAR TV: İbo Show Yılbaşı Özel

        Saat: 20.00

        İbrahim Tatlıses'in sunduğu programa Asena, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe ve Şafak Sezer konuk olacak.

        7

        NOW: Şevval Sam 30. Yıl Konseri

        Saat: 22:30

        NOW izleyicileri akşam saatlerinde önce animasyon filmi Zootropolis ile keyifli vakit geçirecek, ardından Şevval Sam 30. Yıl Konseri ile müzik ziyafeti yaşayacak.

        8

        TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026

        Saat: 20.00

        Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bu yıl Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok oturuyor.

        Konuklar arasında Cihan Ünal, Rabia Soytürk, Pelin Akil, Burak Yörük, Feyza Civelek, Ava Yaman, Burak Yörük gibi isimler var.

        9

        KANAL KANAL 31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        01:15 Eltilerin Savaşı

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        05:15 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

        23:45 Şarkılar Bizi Söyler

        00:30 Çok Akustik

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:30 Seksenler

        14:15 Kasaba Doktoru

        17:15 Pembe Panter

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Almanak

        20:00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

        00:15 Truman Show

        01:35 Pembe Panter

        02:55 Seksenler

        04:25 Truman Show

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:20 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

        02:00 Ölümlü Dünya

        04:30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

        02:00 Türk Müziği

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

        22:30 Şevval Sam 30. Yıl Konseri

        00:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:00 Ben Leman

        05:00 Kefaret

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        31 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        4 gün geride kaldı... Korkutan bekleyiş!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?