31 Aralık'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Yılbaşı, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada coşkuyla kutlanacak. 1 Ocak tarihi, 2026 yılının ilk resmi tatili olacak. Dolayısıyla kamu kurumları ve birçok işletme kapalı olup hizmet vermeyecek. Gözler ise yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihine çevrildi. Yılbaşı hazırlığı için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ''31 Aralık'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Alışveriş Merkezleri çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık'ta AVM çalışma saatleri.
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Bu kanuna göre, yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Dolayısıyla 31 Aralık Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşları ve pek çok işletme açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.
31 ARALIK’TA AVM’LER AÇIK MI?
31 Aralık Çarşamba günü AVM’ler açık olacak ve ziyaretçilerine hizmet vermeye devam edecek.
1 OCAK'TA AVM’LER AÇIK MI?
1 Ocak Perşembe günü, resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile birçok işletme kapalı olup hizmet vermeyecek. AVM'ler ise 1 Ocak’ta açık olacak.
Ancak, yılın ilk günü olmasından dolayı, alışveriş merkezlerinin normalden daha geç saatlerde açılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
YILBAŞINDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Ancak resmi tatillerde alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin, yoğunluk beklentisine göre bazı AVM’ler kapanış saatini 23:00’e kadar uzatabilir.