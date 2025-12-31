Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık 2025 Çarşambabankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve saat kaça kadar açık?
Banka çalışma saatleri 31 Aralık Çarşamba yılın son günü merak ediliyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, hesapları düzenlemek ya da yıl sonu ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Garanti, TEB, Vakıfbank, Ziraat ve diğer bankaların çalışma durumunu sorguluyor. 1 Ocak resmi tatilde devlet kurumları kapalı olduğu biliniyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Yılın son günü olan 31 Aralık’ta bankaların çalışma durumu araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Perşembe resmî tatiller kapsamında kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verecek. Resmî tatilden bir önceki gün olan 31 Aralık’ta bankaların durumu sorgulanıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, 31 Aralık 2025 bankaların çalışma durumu
31 ARALIK'TA BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık Çarşamba bankalar tatil olmayacak. Şubeler hizmet vermeye devam edecek.
1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak 2026 resmi tatil olduğundan dolayı bankalar kapalı olacak.
RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı