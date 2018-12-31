Hadi ipucu 31 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün öğlen saat 12.30'daki Hadi ipucu olarak yılbaşlarının vazgeçilmez oyunu topbala işaret edildi. Hadi ipucu 31 Aralık sorusu ise; "Tombala oyununda sayıların yazılı olduğu kartlara ne ad verilir?"

HADİ İPUCU SORUSU 13 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'da

Hadi ipucu sorusu: Yeni yıl için heyecanlı mıyız hadici! Bugünkü ipucumuz yeni yıl gecelerinin vazgeçilmez aile eğlencesi tombalayla ilgili. Tombala oyununda sayıların yazılı olduğu kartlara ne ad verilir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: KARTELA

Kartela nedir?

1. Tombala vb. oyunlarda sayıların yazılı olduğu kart

2. Boya, kumaş, halı vb. ürünlerin çeşitlerini küçük parçalar hâlinde gösteren liste

3. tiy. Tuluat tiyatrosunun kapısına asılan tabela

Tombala nedir?

Tombala, torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir şans oyunudur. Ayrıca bu kartta bütün numaraların doldurulmasıyla kazanılan en büyük ödüle ya da bütün numaraların kapatılmasına da "tombala" denir. Kelime, Italyanca kökenli olan "tombola"dan dilimize geçmiştir.



Oyun İtalya'nın güneyindeki çoğu şehirde eldeki kazancı yükselterek hayır yapmak ya da gelir elde etme amaçlı olarak çıkmıştır. Avustralya ve Minnesota'da, "et tombalaları" gece kulüplerinde oynanır. Deniz mahsulü ya da et dolu tepsiler tombala ödülü olarak verilir.

Tombala; piknikler, karnavallar, fuarlar, otomobil gösterileri ve buna benzeyen etkinliklerde de oynanmaktadır. Çoğu insanın çeşitli ödüller için şansını denemesini sağlar. Ayrıca her yerde satılan veya evde yapılabilen bir oyun olma ayrıcalığından dolayı diğer pahalı şans oyunlara karşı tercih edilebilmektedir.

Nasıl oynanır?

Genellikle bezden yapılan bir torbaya 1'den 90'a kadar sayıların yazılı olduğu taşlar ya da küçük ve eşit büyüklükteki kâğıt parçaları konur. Ayrıca bu rakamların rastgele yazılı olduğu 24 veya 30 dikdörtgen biçimli kart oynayanlara 1 veya daha fazla sayıda dağıtılır. Bu kartlardaki sayılar genellikle üç satırdan oluşur. Oyunda bir kişi tombala torbasını alır ve sırayla sayı çekmeye başlar. Bu kişi de karta sahip olabilir ve numaraları kendi kartından takip eder. Torbadan çekilen her sayı yüksek sesle okunur ve eğer kartında bu numaraya sahip olan varsa numaranın üzeri küçük ve boş kâğıt parçasıyla kapatılır.

Torbadan çıkan hiçbir sayı karttakiyle uyuşmayabilir, bu durumda oyuncu kazanamaz, ancak tombala bitinceye kadar oyuna devam eder. Bir kart üzerindeki bir satır tamamen kapatılırsa buna "birinci çinko" denir ve kişi isterse bunu yüksek sesle duyurur. İkinci sıra dolduğunda "ikinci çinko", kâğıdın tamamındaki numaralar kapatılırsa "tombala" diye bağırılır. Tombala diyen ilk kişinin kartı kontrol edilir ve varsa ödül verilir. Aynı anda tombala yapan kişiler ödülü paylaşır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ