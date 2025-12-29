31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık 2025 Çarşamba okullar tatil mi?
2026 yılına sayılı gün kala 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi eski yılın bitişini, yeni bir yılın başladığını simgeleyen yılbaşı bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Öğreniciler, veliler ve çalışanlar ise merakla resmi tatil günlerini sorguluyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık 2025 Çarşamba okullar tatil mi?
31 Aralık tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler, tatil planları için 31 Aralık gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni merak edilirken, yılbaşı arifesinde uygulanacak mesai takvimi araştırılıyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları kapalı olacak. okullar ise 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
1 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tatil olmayacak.
31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık tatil veya yarım gün değildir. Öğrenciler için standart bir eğitim günü olacaktır. 1 Ocak ise Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir.