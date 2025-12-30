Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 31 Aralık’ta Ankara’da hangi yollar, ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak, saat kaçtan itibaren kapanıyor?

        31 Aralık günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Ankara'da hangi yollar, ne zaman kapanacak?

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları sebebiyle 31 Aralık'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yılbaşı kutlamalarının trafiği olumsuz etkileyeceği öngörülerek, kent merkezindeki bazı yollar kutlamalar bitene kadar kapalı kalacak. Peki hangi yollar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? İşte 31 Aralık Çarşamba günü Ankara'da kapanacak yollar hakkında detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara’da yılbaşı kutlamalarından dolayı 31 Aralık Çarşamba günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarın saat 18.00’den itibaren başlayacak uygulama, yılbaşı programları bitene kadar devam edecek. Peki hangi yollar ne zaman kapatılacak, ne zaman açılacak? İşte 31 Aralık yarın Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar listesi...

        2

        ANKARA’DA YILBAŞI KUTLAMALARI KAPSAMINDA BAZI YOLLAR KAPATILACAK

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yolların, programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

        3

        31 ARALIK 2025 ANKARA’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

        Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren,

        Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü,

        Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü,

        GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde),

        Bestekar, Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3),

        Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus, Tuna caddelerinin tamamı,

        İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları trafiğe kapalı olacak.

        4

        İHTİYAÇ OLMASI DURUMUNDA KAPATILACAK YOLLAR

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının yılbaşı programları sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Casperlar çetesine iddianame!
        Casperlar çetesine iddianame!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı