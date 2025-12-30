31 Aralık günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Ankara'da hangi yollar, ne zaman kapanacak?
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları sebebiyle 31 Aralık'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yılbaşı kutlamalarının trafiği olumsuz etkileyeceği öngörülerek, kent merkezindeki bazı yollar kutlamalar bitene kadar kapalı kalacak. Peki hangi yollar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? İşte 31 Aralık Çarşamba günü Ankara'da kapanacak yollar hakkında detaylar...
ANKARA’DA YILBAŞI KUTLAMALARI KAPSAMINDA BAZI YOLLAR KAPATILACAK
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yolların, programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
31 ARALIK 2025 ANKARA’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren,
Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü,
Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü,
GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde),
Bestekar, Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3),
Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus, Tuna caddelerinin tamamı,
İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları trafiğe kapalı olacak.
İHTİYAÇ OLMASI DURUMUNDA KAPATILACAK YOLLAR
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının yılbaşı programları sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.