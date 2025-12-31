31 Aralık'ta borsa açık mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı?
31 Aralık'ta borsa açık mı, saat kaça kadar açık merak ediliyor. Yılbaşından bir önceki gün 31 Aralık Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olduğu için pek çok kurum kuruluş kapalı olacak. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri ise yılbaşı tarihi olan 31 Aralık'ta Borsa İstanbul'un çalışma durumunu sorguluyor. Peki 31 Aralık'ta borsa açık mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte borsa çalışma saatleri
Yeni yıl hazırlıkları devam ederken 31 Aralık borsanın açık olup olmadığı araştırılıyor.
1 Ocak 2026 resmi tatiller arasında yer alıyor. Yılbaşı günü olan 31 Aralık günü ise Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatillerde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara verdiğinden ''Bugün Borsa açık mı, kaça kadar açık?'' soruları yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık Çarşamba bugün Borsa İstanbul tatil mi, kapalı mı, işlem yapılır mı? İşte, detaylar
BUGÜN BORSA AÇIK MI?
31 Aralık Salı günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, noter, borsa açık olacak. Yani 31 Aralık resmi tatil olmadığı için borsa normal mesai saatlerinde hizmet verecek.
1 Ocak 2026 Perşembe günü ise bankalar, kargolar, PTT, borsa kapalı olacak. Çünkü 1 Ocak 2026 resmi tatil.
BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ
1 Ocak 2026 resmi tatil olduğundan BIST kapalı olacak. Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 ve akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir. Bu saatler arasında işlemler yapılırken, resmi tatillerde borsa faaliyet göstermemektedir.