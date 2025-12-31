Habertürk
        31 Aralık'ta eczaneler açık mı? 31 Aralık 2025 bugün eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

        31 Aralık'ta eczaneler açık mı? 31 Aralık 2025 bugün eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

        Yeni yıldan bir önceki gün olan 31 Aralık'ta eczane çalışma saatleri merak ediliyor. İlaç almak isteyen veya acil medikal ihtiyacı olan vatandaşlar bugün eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. 1 Ocak resmi tatil öncesi pek çok kurum kuruluş açık oluyor. Eczaneler pazar günleri ve resmi tatiller dışında gün içerisinde 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki 31 Aralık'ta eczaneler açık mı? 31 Aralık 2025 bugün eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı? İşte, eczanelerin çalışma durumu

        Giriş: 31.12.2025 - 00:08 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:08
        1

        31 Aralık'ta eczanelerin çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılbaşı öncesi eczanede işlerini halletmek ve sağlık durumunuzu kontrol etmek için bugün eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 31 Aralık’ta eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczane var mı?

        2

        31 ARALIK’TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

        31 Aralık, resmi tatil kapsamına girmediği için eczaneler, genellikle standart çalışma saatlerine uygun şekilde hizmet veriyor. Ancak çalışma saatleri ilin veya ilçenin sağlık müdürlüğü tarafından belirlenebileceği için yerel farklılıklar gözlenebilir.

        Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

        3

        1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

        1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugünde sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor.

        ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

        Eczaneler, genel olarak hafta içi her gün sabah saat genellikle 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır. Bu saatler, il veya ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde eczanelerin çalışma saatleri genellikle daha esnektir ve akşamları daha geç saatlere kadar açık kalabilirler.

        Belirli bir eczanenin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için o eczanenin bulunduğu il veya ilçenin eczane nöbetçi listesini kontrol etmek veya ilgili eczanenin telefon numarasını arayarak bilgi almak en doğru yöntem olacaktır.

