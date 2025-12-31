31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Bu kanuna göre, yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Dolayısıyla 31 Aralık Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşları ile birçok işletme açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.