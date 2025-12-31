31 Aralık'ta PTT açık mı, kapalı mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba PTT çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Yeni yılın başlamasına saatler kaldı. Yılbaşı gecesi, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada coşkuyla kutlanacak. 1 Ocak tarihi, 2026 yılının ilk resmi tatili olacak. Bu nedenle yeni yılın ilk gününde kamu kurumları kapalı olup hizmet vermeyecek. Gözler ise 31 Aralık'ta PTT'nin çalışma saatlerine çevrildi. Postanede işi olan vatandaşlar ''31 Aralık'ta PTT açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşt yanıtı!
31 Aralık gecesi tüm dünyada yeni bir sene başlayacak. 1 Ocak 2026 yılının ilk resmi tatili olacak. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları hizmetlerine ara veriyor. Yılbaşı öncesinde ‘’31 Aralık’ta PTT açık mı, kapalı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 31 Aralık PTT çalışma saatleri paket göndermek isteyen ya da paket bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar? İşte detaylar…
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Bu kanuna göre, yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Dolayısıyla 31 Aralık Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşları ile birçok işletme açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.
31 ARALIK’TA PTT AÇIK MI?
31 Aralık Çarşamba günü resmi tatil olmadığından PTT açık olacak ve normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek.
1 OCAK'TA PTT AÇIK MI?
2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Perşembe günü PTT kapalı olacak.
31 ARALIK 2025 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri hafta içi sabah 08.30’da açılır ve akşam saat 17.30’da kapanır. Öğle molası, 12.30’da başlar ve 13.30’da sona erer. Öğle arasında herhangi bir işlem yapılmaz.
Kapanış saatleri şubeler arası farklılık gösterebilmektedir. Bazı şubeler 16.30 ya da 17.00’ye kadar işlem yapmaktadır. Bu sebeple en doğru bilgiyi şubeye giderek ya da telefon aracılığıyla elde edebilirsiniz.
Cumartesi günleri, merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü belli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.
PTT çalışma saatleri (hafta içi): 08.30-17.30 (bazı şubelerde 17:00)
Öğle arası: 12:30 - 13:30
Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)
Pazar: Kapalı