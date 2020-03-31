Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

31 Mart Koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? Güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanı her gün twitter hesabı üzerinden Türkiye'de güncel corona virüs tablosunu açıklıyor. Corona virüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. 30 Mart 2020 Türkiye corona virüs tablosu şimdiden merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs tablosunu artık internet sitesinden de duyuracaklarını söyledi. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte 30 Mart Koronavirüs tablosu

koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geliyor. Türkiye'nin dün günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 10.827 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti. Peki, bugün yani 31 Mart 2020 koronavirüs son durum nedir?

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU 31 MART 2020

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

31 Mart 2020 Koronavirüs tablosu henüz yayınlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından corona.cbddo.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.

HABERTÜRK CORONA VİRÜS TABLOSU

.png

 

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EBA ders programı 2020! TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise haftalık ders programı 31 Mart salı
GÜNDEMEBA TV ders programı
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020! 31 Mart Af yasası son gelişmeler
GÜNDEMAf yasası 2020 son dakika gelişmeleri
EBA TV canlı yayın 2020! 31 Mart Salı TRT EBA TV canlı yayın ilkokul, ortaokul, lise dersleri izle
GÜNDEMEBA TV canlı izle
Son dakika haber! Diyarbakır'dan gelen kamyon şoförüne 'virüs' operasyonu
GÜNDEMAnkara'da kargo şoförü alarmı!
BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri güncel listesi! 31 Mart 2020 Elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da elektrik kesintileri listesi 31 Mart
EBA TV nedir? EBA TV frekans bilgileri ve yayın akışı
GÜNDEMEBA TV frekans bilgileri, yayın akışı
EBA giriş nasıl yapılır? 2020 EBA giriş sayfası (öğretmen - öğrenci)
GÜNDEMEBA giriş sayfası
Son dakika haber! Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğalgaz boru hattında patlama
GÜNDEMSınır kapısında doğalgaz hattında patlama!
Muafiyet ne demek? Muafiyet nasıl yazılır? Muafiyet TDK sözlük anlamı ve imla
GÜNDEMMuafiyet ne demek? Muafiyet nasıl yazılır?
Adana'da kendisini bıçaklayan kadından, kaçarak kurtuldu
GÜNDEMTartıştığı kadın bıçakladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X