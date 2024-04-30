31/1-b trafik cezası nedir? 31/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

31/1-b trafik cezası 2024 yılında da sürücüler tarafından merak edilmiştir. Bu trafik cezası, doğrudan taksi araçları ile ilgili olduğundan merak konusudur. Günlük hayatta birçok kişi taksileri yoğun olarak kullanır. Taksileri gün içinde çok fazla kullanan kişiler olduğundan bu noktada belli başlı kurallar düzenlenmiştir. Bunlardan en bilineni ise 31/1- b kuralıdır. Peki 31/1- b trafik cezası neyi ifade eder?

31/1- B TRAFİK CEZASI NEDİR?

Her gün birçok kişi taksi kullandığından “31/1-b trafik cezası nedir?” sorusunun yanıtları internette sorgulatılmaya başlamıştır. Bu ceza, taksimetre açmama durumlarında söz konusu olur. Taksi, bir yerde bir yere gitme noktasında en fazla tercih edilen araçlardan biridir. “Takografya” adı verilen bu durumun bilhassa korsan taksiciliğini önlemek için üzerinde durulur ve kanunda bununla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Taksimetre çalıştırılmadığı üzerine durum tespiti yapılırsa araç sahibi taksiyi kullanmaktan men edilebilir.

Taksilerin içerisinde taksimetre bulundurulması ticari araçlardaki yasal zorunluluklardan biridir. Taksimetrenin bulunmadığı tespit edilen bir araçta 31/1- b cezası söz konusu olabilir. Söz konusu ceza kodu, ticari araç grubunda yer alan taksilere yönelik uygulanır. Özel taksilerin her birinde de muhakkak taksimetre yer almalıdır. Bu kural, aynı zamanda çekici, kamyon ve otobüslerde takograf bulundurmamayı da içerir. 31/1- B TRAFİK CEZASI NE KADAR? Peki 31/1-b trafik cezası kaç TL? 31/1- b trafik cezası, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan dokümanda bu cezanın tutarı net 3.192 TL olarak belirtilmiştir. Ancak erken ödeme durumlarında bu trafik cezasına %25 indirim uygulanır. Yani ceza kâğıdının elinize ulaştığı gün itibarıyla başlayan 15 günlük süreçte erken ödeme yaptığınızda 3.192 TL yerine 2.351,25 TL ödeyebilirsiniz.

2024 31/1- B TRAFİK CEZASI ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? 31/1-b trafik cezası 2024 yılı itibarıyla yeni tutarlarla sunulmuştur. Bu noktada trafik cezasını ödemek isteyenlerin kafası karışabilir. Herhangi bir trafik cezası aldığınızda bunu internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Bunun için e- Devlet kapısına giriş yapmanız yeterli olacaktır. Buradan araç plakalarına yazılan cezayı görüntüleyebilirsiniz. Neticede trafik cezasını tebligat gelmeden indirimli olarak ödemek de mümkündür. Ödemeler, kredi kartı ya da taksit imkânıyla yapılabilir.