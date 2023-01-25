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32 firmadan sözlü savunma alınacak

İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması imzaladıkları gerekçesiyle hakkında Rekabet soruşturması açılan 32 firmadan 21-22 Şubat tarihlerinde sözlü savunma alınacak

32 firmadan sözlü savunma alınacak
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HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, 32 firma hakkında 2021 yılında başlattığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildiğini açıkladı.

Rekabet Kurumu sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamada bahse konu sözlü savunma toplantısının, 21-22 Şubat 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada "Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Şubat 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

2021'de hakkında soruşturma başlatılan teknoloji, gıda ve perakende şirketleri şöyle sıralandı:

"Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik, Zomato İnternet Hizmetleri, Commencis Teknoloji, Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret, Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri, Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri, Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama, 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret, Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri, Noktacom Medya İnternet Hizmetleri, Meal Box Yemek ve Teknoloji, NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Sahibinden Bilgi Teknolojileri, Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama, Veripark Yazılım, Koçsistem Bilgi ve İletişim, Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret (Trendyol), Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret, Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri, Valensas Teknoloji Hizmetleri, Mobven Teknoloji, Pizza Restaurantları, Mawarıd Gıda Ticaret, Anadolu Restoran İşletmeleri, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret, İş Gıda, Migros Ticaret ve Getir Perakende Lojistik."

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