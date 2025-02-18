32. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Yalçın Ateş ve İzzet Öz’e sunulacak

1-18 Temmuz tarihleri arasında güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle tekrar bir araya getirecek 32. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahipleri belirlendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 28 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu yıl Türkiye’de caz müziğinin ustalarından Yalçın Ateş ve müzik yayıncılığı alanında öncü çalışmalarıyla cazın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan İzzet Öz’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü sunacak.

Sanatçılara ödülleri 1 Temmuz Salı akşamı düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

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CAZ MÜZİĞİNDE BİR USTA: YALÇIN ATEŞ

1938 yılında İstanbul’da doğan Yalçın Ateş, müzik eğitimine Beylerbeyi Astsubay Okulu’nda mızıka bölümünde başladı ve burada Ekrem Güney ile alto saksofon dersleri aldı. 1957 yılında okulunu tamamladıktan sonra Bahriye Astsubayı olarak görevine başladı ve aynı zamanda İstanbul’da çeşitli organizasyonlarda müzisyen olarak çalıştı.

1960 yılında astsubaylık görevinden ayrılarak İbrahim Solmaz Orkestrası’na katıldı ve sekiz yıl boyunca Almanya’nın çeşitli şehirlerinde ve Avrupa’da müzikal çalışmalarını sürdürdü. 1968’de Türkiye’ye döndükten sonra Yalçın Ateş 6 Orkestrası’nı kurarak dönemin önde gelen sanatçılarına eşlik etti. Türkiye’nin ilk enstrümantal plaklarını çıkaran sanatçı, bu sürede 44 adet 45’lik ve 3 adet Long Play plak yayınladı.

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1978 yılında İstanbul Gelişim Orkestrası’na, 1982 yılında ise TRT Caz Orkestrası’na katılan Ateş, uzun yıllar bu orkestralarda yer aldı. 2003 yılında TRT Caz Orkestrası’ndan emekli olduktan sonra Bodrum Mazı Köy’e yerleşti ve burada genç müzisyenlere eğitim vererek bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, enstrümandaki ustalığını gençlerle paylaşmaya başladı ve çok sayıda öğrenciye bu sevgiyi aşılamaya devam etti. Türkiye’de caz müziğinin gelişimine yaptığı katkılarla önemli bir isim olan Yalçın Ateş, halen Bodrum’da müzik çalışmalarını sürdürmektedir.